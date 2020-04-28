Продолжаем наращивать больничные мощности. Первый этап завершили сегодня — в регионе развернуто 627 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией — это 100% от объема, согласованного с Минздравом России. Готовы создать и перепрофилировать дополнительные койки в медучреждениях региона по мере необходимости. В мае-июне приобретем дополнительно 68 аппаратов искусственной вентиляции легких. Делаем все, чтобы быть во всеоружии.

Сейчас мы ведем сражение за человеческие жизни, и это, как подчеркнул президент, — главная и абсолютная ценность. Если сохраним их, то уже потом сможем всем миром поддержать тех, кто потерял работу и достаток, восстановить экономику.

Мы уже разработали первый пакет мер. Принят региональный план по поддержке бизнеса. Как и прежде, придерживаемся политики «золотой середины», пытаемся соблюсти баланс. Но если потребуется ужесточить меры ради безопасности жителей, принять непопулярные меры, сделаем это обязательно. Иной выбор неприемлем.

Вся ситуация с COVID-19 за сутки в Ярославской области — в нашей онлайн-трансляции.