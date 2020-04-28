После выступления президента, в котором он продлил нерабочие дни, рассказал о Дне Победы и борьбе с коронавирусом в России, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сделал заявление. В нём он сказал, что готов ужесточать меры против распространения коронавирусной инфекции в регионе. Публикуем полный текст.
— Сегодня президент объявил, что режим нерабочих дней с учётом праздников продлится до 11 мая. Но подчеркнул, что это не означает завершения борьбы с коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры должны сохраняться или постепенно отменяться «выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации на территории». Поэтому не будем торопиться с прогнозами.
Продолжаем наращивать больничные мощности. Первый этап завершили сегодня — в регионе развернуто 627 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией — это 100% от объема, согласованного с Минздравом России. Готовы создать и перепрофилировать дополнительные койки в медучреждениях региона по мере необходимости. В мае-июне приобретем дополнительно 68 аппаратов искусственной вентиляции легких. Делаем все, чтобы быть во всеоружии.
Сейчас мы ведем сражение за человеческие жизни, и это, как подчеркнул президент, — главная и абсолютная ценность. Если сохраним их, то уже потом сможем всем миром поддержать тех, кто потерял работу и достаток, восстановить экономику.
Мы уже разработали первый пакет мер. Принят региональный план по поддержке бизнеса. Как и прежде, придерживаемся политики «золотой середины», пытаемся соблюсти баланс. Но если потребуется ужесточить меры ради безопасности жителей, принять непопулярные меры, сделаем это обязательно. Иной выбор неприемлем.
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