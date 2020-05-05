10 102 случая заражения COVID-19 зафиксировали в России за минувшие сутки. Общее число подтвержденных диагнозов составило
По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в России провели 183,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тысячи человек. В общей сложности на сегодняшний день проведено свыше 4,4 миллиона исследований.
По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник, 4 мая, была на 21-й). Всего в мире зафиксировано почти 3,6 миллиона случаев заражения, больше 251 тысячи человек скончались, 1,16 миллиона выздоровели. Лидерами по числу зараженных остаются США, Испания и Италия.