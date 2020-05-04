Региональный оперштаб выдал обновлённые данные по распространению коронавируса в Ярославской области. На основе этих данных мы создали карту, актуальную на 4 мая.
За сутки в области заболели 79 человек. Двое выздоровели.
Итого с начала пандемии:
— выздоровевших — 101 человек
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— умерших — 5 человек
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— на лечении — 683 человека (госпитализирован 171)
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— лабораторных исследований за сутки — 959
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— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 147 человек
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— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1259 человек.
По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в России провели 183,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 217,6 тысячи человек. В общей сложности на сегодняшний день проведено свыше 4,3 миллиона исследований.