4 мая понедельник
СЕЙЧАС +17°С
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Новый всплеск: карта коронавируса (4 мая)
СЕЙЧАС +17°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
В Ярославской области коронавирус на спад пока не идёт

В Ярославской области коронавирус на спад пока не идёт

Региональный оперштаб выдал обновлённые данные по распространению коронавируса в Ярославской области. На основе этих данных мы создали карту, актуальную на 4 мая.

За сутки в области заболели 79 человек. Двое выздоровели.

Итого с начала пандемии:

— выздоровевших — 101 человек

— умерших — 5 человек

— на лечении — 683 человека (госпитализирован 171)

— лабораторных исследований за сутки — 959

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 147 человек

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1259 человек.

Потянув за бегнунок влево, вы увидите данные за 3 мая

Фото 1: Евгения Бикунова
Фото 2: Дмитрий Гладышев

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в России провели 183,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 217,6 тысячи человек. В общей сложности на сегодняшний день проведено свыше 4,3 миллиона исследований.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!