Региональный оперштаб выдал обновлённые данные по распространению коронавируса в Ярославской области. На основе этих данных мы создали карту, актуальную на 4 мая.

За сутки в области заболели 79 человек. Двое выздоровели.

Итого с начала пандемии:



— выздоровевших — 101 человек

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— умерших — 5 человек

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— на лечении — 683 человека (госпитализирован 171)

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— лабораторных исследований за сутки — 959

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— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 147 человек

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— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1259 человек.

