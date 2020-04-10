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В Ярославской области продолжает действовать режим самоизоляции

В Ярославской области продолжает действовать режим самоизоляции

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

  • в Ярославской области выявили ещё два случая заражения COVID-19. Жертвами вируса стали жена и ребёнок москвича, приехавшего сюда уже больным;

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Instagram, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

С нами можно связаться по редакционному Viber, WhatsApp и Telegram: +7 905 645-92-32.

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коронавирусCOVID-19здоровье
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