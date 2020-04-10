Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:
- в Ярославской области выявили ещё два случая заражения COVID-19. Жертвами вируса стали жена и ребёнок москвича, приехавшего сюда уже больным;
- сейчас в регионе ждут подтверждения результатов сомнительных анализов шестерых человек;
- полиция разогнала людей по домам в селе, где у женщины выявили подозрение на коронавирус;
- ещё из-за теста с предварительно положительным анализом пришлось закрыть на карантин отделение больницы вместе с пациентами и медперсоналом;
- а люди всё равно продолжают гулять по городу. Реакция соцсетей.
- Власти назвали тех, кому можно выйти на работу.
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