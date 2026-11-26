Вокруг Андреасян разыгралась целая драма, которой нет и в его сериалах Источник: sarik_andreasyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Лиза Моряк и Виктория Лопырева выясняют отношения из-за шуточного ролика, свои пять копеек захотела вставить и бывшая жена Сарика Андреасяна — Алена. Подписчики попросили ее поделиться, есть ли между ней и нынешней женой режиссера какой-то конфликт и как она вообще к ней относится. Экс-супруга Сарика не стала молчать и как на духу раскрыла правду.

Алена Андреасян призналась, что открытого противостояния с нынешней избранницей Андреасяна у нее нет, но и друзьями или хотя бы приятельницами их точно не назовешь.

— Видимого конфликта у нас с Лизой точно нет, но, учитывая, что меня просили не приходить на премьеры фильмов, где снимается мой ребенок, мы не пересекаемся на разных мероприятиях, и было несколько просьб не беспокоить госпожу Моряк. То есть, скорее, этот конфликт есть. Но для меня это какая-то понятная история, — рассказала в своих социальных сетях Алена.

Алена решилась раскрыть подробности своей личной драмы Источник: alena_new_era / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алена добавила, что она долгое время предпочитала наблюдать за происходящим со стороны и не вступать в публичные разборки. Хотя, по словам Андреасян, именно Моряк стала причиной ее расставания с бывшим мужем.

— Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Всё во благо, ребятки, — призналась она.

Алена высказалась о конфликте Моряк и Лопыревой Источник: alena_new_era / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она также дала комментарий по поводу ссоры Лопыревой и Моряк. По словам Алены, для нее чужая жизнь — это чужие страхи. Она в своей уже проработала все проблемы и ситуации прошлого и сейчас счастлива в браке.

— Для меня Лиза с самого начала была показателем той агрессии, которую я себе не позволяю проявлять в полной мере. Только агрессии в минус. Теперь я жена великолепного мужчины, самого заботливого, деятельного и амбициозного, которого я знаю! И мне не надо доказывать в рилсах, что мужик мой, — высказалась бывшая супруга режиссера.

Сарику и Моряк Алена посвятила несколько сторис Источник: alena_new_era / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В завершение Алена неожиданно вступилась за Моряк, посоветовав окружающим оставить актрису в покое.

— А от Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга, — заключила Алена.

Сарик Андреасян и Алена прожили в браке около семи лет. О расставании супруги объявили в сентябре 2018-го. На тот момент режиссер и его избранница уже воспитывали двоих сыновей. Причину разрыва бывшие супруги публично подробно не раскрывали. Однако Алена тяжело переживала произошедшее.