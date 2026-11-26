Пока Лиза Моряк и Виктория Лопырева выясняют отношения из-за шуточного ролика, свои пять копеек захотела вставить и бывшая жена Сарика Андреасяна — Алена. Подписчики попросили ее поделиться, есть ли между ней и нынешней женой режиссера какой-то конфликт и как она вообще к ней относится. Экс-супруга Сарика не стала молчать и как на духу раскрыла правду.
Алена Андреасян призналась, что открытого противостояния с нынешней избранницей Андреасяна у нее нет, но и друзьями или хотя бы приятельницами их точно не назовешь.
— Видимого конфликта у нас с Лизой точно нет, но, учитывая, что меня просили не приходить на премьеры фильмов, где снимается мой ребенок, мы не пересекаемся на разных мероприятиях, и было несколько просьб не беспокоить госпожу Моряк. То есть, скорее, этот конфликт есть. Но для меня это какая-то понятная история, — рассказала в своих социальных сетях Алена.
Алена добавила, что она долгое время предпочитала наблюдать за происходящим со стороны и не вступать в публичные разборки. Хотя, по словам Андреасян, именно Моряк стала причиной ее расставания с бывшим мужем.
— Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Всё во благо, ребятки, — призналась она.
Она также дала комментарий по поводу ссоры Лопыревой и Моряк. По словам Алены, для нее чужая жизнь — это чужие страхи. Она в своей уже проработала все проблемы и ситуации прошлого и сейчас счастлива в браке.
— Для меня Лиза с самого начала была показателем той агрессии, которую я себе не позволяю проявлять в полной мере. Только агрессии в минус. Теперь я жена великолепного мужчины, самого заботливого, деятельного и амбициозного, которого я знаю! И мне не надо доказывать в рилсах, что мужик мой, — высказалась бывшая супруга режиссера.
В завершение Алена неожиданно вступилась за Моряк, посоветовав окружающим оставить актрису в покое.
— А от Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга, — заключила Алена.
Сарик Андреасян и Алена прожили в браке около семи лет. О расставании супруги объявили в сентябре 2018-го. На тот момент режиссер и его избранница уже воспитывали двоих сыновей. Причину разрыва бывшие супруги публично подробно не раскрывали. Однако Алена тяжело переживала произошедшее.
Впоследствии Андреасян начал отношения с Лизой Моряк, с которой познакомился на съемках своего фильма «Девушки бывают разные» (18+). Сама актриса рассказывала, что опасалась обвинений в том, что именно она стала причиной распада семьи режиссера. В ноябре 2022 года пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают трех дочерей.