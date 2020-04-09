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На подтверждение в московскую лабораторию из Ярославской области отправили шесть анализов

На подтверждение в московскую лабораторию из Ярославской области отправили шесть анализов

В Ярославской области власти озвучили обновлённую информацию о распространении новой коронавирусной инфекции. По данным на 9 апреля 2020 года, в регионе у шести человек выявлено подозрение на заболевание COVID-19.

— Анализы этих людей находятся на подтверждении в московской лаборатории, — сообщили в правительстве Ярославской области со ссылкой на данные Роспотребнадзора. — Обращаем внимание, что предварительные положительные тесты могут затем не подтвердиться. Только на прошлой неделе не подтвердились четыре из отправленных в московскую лабораторию анализа. Кстати, два пациента, у которых в итоге тест на COVID-19 оказался отрицательным, сегодня выписаны из областной инфекционной больницы.

На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусCOVID-19
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