9 апреля четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.75
eur 82.23
Срочно Из-за пациента с пневмонией закрыли больницу
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.75
eur 82.23

Все новости

Все новости
В Стогинском развесили объявления с просьбой воздержаться от прогулок

В Стогинском развесили объявления с просьбой воздержаться от прогулок

Сегодня в село Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области съехались полицейские и медики. Они просят местных жителей и дачников сидеть по домам и не разгуливать по улицам.

— Я ехала на велосипеде, меня остановили полицейские и отправили домой, — рассказала дачница Елена Лекиашвили. — В магазине говорят, что его скоро закроют, и советуют закупаться продуктами.

Это произошло после того, как у одной из жительниц села выявили подозрение на коронавирус.

— Экспресс-анализ дал положительный результат и сейчас анализы жительницы села Стогинскоого отправлены на подтверждение в лабораторию, — сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района. — Полицейские никого не задерживают и не штрафуют, просто рекомендуют людям в целях безопасности оставаться дома.

Власти пообещали провести в селе дезинфекцию и привезти местным жителям медицинские маски.

По последним данным, в регионе на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19самоизоляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!