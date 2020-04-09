Сегодня в село Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области съехались полицейские и медики. Они просят местных жителей и дачников сидеть по домам и не разгуливать по улицам.
— Я ехала на велосипеде, меня остановили полицейские и отправили домой, — рассказала дачница Елена Лекиашвили. — В магазине говорят, что его скоро закроют, и советуют закупаться продуктами.
Это произошло после того, как у одной из жительниц села выявили подозрение на коронавирус.
— Экспресс-анализ дал положительный результат и сейчас анализы жительницы села Стогинскоого отправлены на подтверждение в лабораторию, — сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района. — Полицейские никого не задерживают и не штрафуют, просто рекомендуют людям в целях безопасности оставаться дома.
Власти пообещали провести в селе дезинфекцию и привезти местным жителям медицинские маски.
По последним данным, в регионе на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.