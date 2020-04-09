Сегодня в село Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области съехались полицейские и медики. Они просят местных жителей и дачников сидеть по домам и не разгуливать по улицам.



— Я ехала на велосипеде, меня остановили полицейские и отправили домой, — рассказала дачница Елена Лекиашвили. — В магазине говорят, что его скоро закроют, и советуют закупаться продуктами.



Это произошло после того, как у одной из жительниц села выявили подозрение на коронавирус.



— Экспресс-анализ дал положительный результат и сейчас анализы жительницы села Стогинскоого отправлены на подтверждение в лабораторию, — сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района. — Полицейские никого не задерживают и не штрафуют, просто рекомендуют людям в целях безопасности оставаться дома.

