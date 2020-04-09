Ярославская область продолжает жить в режиме самоизоляции. То есть юридически никто не запрещает гулять, но власти и медики настоятельно рекомендуют без особой необходимости людям не выходить из дома. Кто-то и сидит, кому-то всё же приходится ходить на работу, а другие и вовсе плевали на все правила и гуляют, где захотят. Вчера мы опубликовали новость с фотографиями, где видно, как люди отдыхают в парке в период эпидемии коронавируса. Оно и понятно, хорошая погода только приходит в Ярославль, тем самым соблазняя людей на прогулки.
Мы собрали самые яркие комментарии наших читателей на игнорирующих самоизоляцию земляков. Одни призывают сидеть дома и вспоминать, как Россия мужественно противостояла печенегам, или молиться на имбирь, а другие называют распространяющийся коронавирус «псевдопандемией».
Сергей Смирнов:
— Это значит, работать можно, а гулять нельзя? Ну это маразм! Задыхаться на вонючих заводах и на улице не погулять... Вот сами и сидите дома, кто боится.
Ирина Замятина:
— Должны вводить ограничения только для тех, кто в зоне риска: это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Держать на самоизоляции весь город из-за
Илья Светлов:
— Какой смысл сидеть дома всей семье, если одного вызвали на работу. Свобода!
Регина Збарская:
— Люди расслабились, так как открыли 55 крупных предприятий. Люди восприняли это так — если открыли всё, значит, опасности нет. Вот и всё.
Наталия Литвинова:
— Наконец-то эти люди перестали верить этой псевдопандемии.
Андрей Баранов:
— Сидеть дома нужно, как они не могут понять, ещё большинство предприятий закрыто, рано делать выводы. Идите домой и сидите, как многие это делают.
Наталья Румянцева:
— Я считаю, что нужно посидеть дома! Число растет из-за таких непонятливых... Понимаю, что жить не на что, но... Здоровье должно быть дороже.
Кирилл Усачев:
— Нужно сидеть дома и мужественно вспоминать, как Россия противостояла печенегам.
Алексей Иконников:
— Быстрее переболеют, быстрее всё кончится! От такой изоляции всё равно мало толку! Хотя я сижу дома!
Татьяна Рубищева (Долганина):
— Из-за таких дураков вся страна будет сидеть на карантине до осени. Ходить и заражать нормальных людей.
Too Blyckest:
— Угораю над теми, кто реально верит в целебные свойства изоляции. Сидите дома, молитесь на имбирь.
Олеся Герасимова:
— А зачем тогда все эти меры, всех выпускаем, и пусть включается тогда естественный отбор. А то — крики стоны и нытье, что растет число заболевших, но сами тут же премся гулять. Да ладно бы еще в гордом одиночестве — так толпами. Где любители поорать, что заводы открыли и мы все умрем?
Юлия Чебурахина:
— Если бы была действительно самоизоляция в области, то не выпускали бы людей на работу (55 предприятий). Сами себе ведь противоречат, даже бесит! Показаловка.
Александра Стефанова:
— А я считаю лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Если речь идет о здоровье, моём и всей нации, то можно и дома посидеть, и ручки обеззараживать. Не трудно же.
Ольга Воробьева:
— Люди и так гуляют. Только не очертя голову и не забывая об окружающих. Есть дачи, лес, да мало ли где уединиться можно. Приехал на дачу и сиди дыши воздухом. С соседями можно пока и не брататься.
Владислав Цатуров:
— Людей сегодня — как в обычный день. Всех попугали немного, они посидели (часть), а сейчас почти все снова повыползали. Погода тёплая была сегодня, хорошечно было на улице.
Напомним, что на данный момент в Ярославской области введен режим самоизоляции. На сегодняшний день официально в регионе зафиксировано