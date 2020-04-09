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Пока одни сидят дома, другие разгуливают по городу

Пока одни сидят дома, другие разгуливают по городу

Ярославская область продолжает жить в режиме самоизоляции. То есть юридически никто не запрещает гулять, но власти и медики настоятельно рекомендуют без особой необходимости людям не выходить из дома. Кто-то и сидит, кому-то всё же приходится ходить на работу, а другие и вовсе плевали на все правила и гуляют, где захотят. Вчера мы опубликовали новость с фотографиями, где видно, как люди отдыхают в парке в период эпидемии коронавируса. Оно и понятно, хорошая погода только приходит в Ярославль, тем самым соблазняя людей на прогулки.

Мы собрали самые яркие комментарии наших читателей на игнорирующих самоизоляцию земляков. Одни призывают сидеть дома и вспоминать, как Россия мужественно противостояла печенегам, или молиться на имбирь, а другие называют распространяющийся коронавирус «псевдопандемией».

Сергей Смирнов:

— Это значит, работать можно, а гулять нельзя? Ну это маразм! Задыхаться на вонючих заводах и на улице не погулять... Вот сами и сидите дома, кто боится.

Ирина Замятина:

— Должны вводить ограничения только для тех, кто в зоне риска: это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Держать на самоизоляции весь город из-за 7 человек, лежащих с этим раздутым вирусом, — это безумие.

Илья Светлов:

— Какой смысл сидеть дома всей семье, если одного вызвали на работу. Свобода!

Регина Збарская:

— Люди расслабились, так как открыли 55 крупных предприятий. Люди восприняли это так — если открыли всё, значит, опасности нет. Вот и всё.

Наталия Литвинова:

— Наконец-то эти люди перестали верить этой псевдопандемии.

Андрей Баранов:

— Сидеть дома нужно, как они не могут понять, ещё большинство предприятий закрыто, рано делать выводы. Идите домой и сидите, как многие это делают.

Наталья Румянцева:

— Я считаю, что нужно посидеть дома! Число растет из-за таких непонятливых... Понимаю, что жить не на что, но... Здоровье должно быть дороже.

Кирилл Усачев:

— Нужно сидеть дома и мужественно вспоминать, как Россия противостояла печенегам.

Алексей Иконников:

— Быстрее переболеют, быстрее всё кончится! От такой изоляции всё равно мало толку! Хотя я сижу дома!

Татьяна Рубищева (Долганина):

— Из-за таких дураков вся страна будет сидеть на карантине до осени. Ходить и заражать нормальных людей.

Too Blyckest:

— Угораю над теми, кто реально верит в целебные свойства изоляции. Сидите дома, молитесь на имбирь.

Олеся Герасимова:

— А зачем тогда все эти меры, всех выпускаем, и пусть включается тогда естественный отбор. А то — крики стоны и нытье, что растет число заболевших, но сами тут же премся гулять. Да ладно бы еще в гордом одиночестве — так толпами. Где любители поорать, что заводы открыли и мы все умрем?


Юлия Чебурахина:

— Если бы была действительно самоизоляция в области, то не выпускали бы людей на работу (55 предприятий). Сами себе ведь противоречат, даже бесит! Показаловка.

Александра Стефанова:

— А я считаю лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Если речь идет о здоровье, моём и всей нации, то можно и дома посидеть, и ручки обеззараживать. Не трудно же.

Ольга Воробьева:

— Люди и так гуляют. Только не очертя голову и не забывая об окружающих. Есть дачи, лес, да мало ли где уединиться можно. Приехал на дачу и сиди дыши воздухом. С соседями можно пока и не брататься.

Владислав Цатуров:

— Людей сегодня — как в обычный день. Всех попугали немного, они посидели (часть), а сейчас почти все снова повыползали. Погода тёплая была сегодня, хорошечно было на улице.

Напомним, что на данный момент в Ярославской области введен режим самоизоляции. На сегодняшний день официально в регионе зафиксировано 13 случаев заболевания COVID-19, двое пациентов полностью выздоровели. Умерших от коронавируса в регионе нет. Всю актуальную информацию об эпидемии на сегодняшний день можно узнать из нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусCOVID-19самоизоляция
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