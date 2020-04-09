Мы собрали самые яркие комментарии наших читателей на игнорирующих самоизоляцию земляков. Одни призывают сидеть дома и вспоминать, как Россия мужественно противостояла печенегам, или молиться на имбирь, а другие называют распространяющийся коронавирус «псевдопандемией».

Сергей Смирнов:



— Это значит, работать можно, а гулять нельзя? Ну это маразм! Задыхаться на вонючих заводах и на улице не погулять... Вот сами и сидите дома, кто боится.



Ирина Замятина:



— Должны вводить ограничения только для тех, кто в зоне риска: это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Держать на самоизоляции весь город из-за 7 человек , лежащих с этим раздутым вирусом, — это безумие.



Илья Светлов:

— Какой смысл сидеть дома всей семье, если одного вызвали на работу. Свобода!



Регина Збарская:

— Люди расслабились, так как открыли 55 крупных предприятий. Люди восприняли это так — если открыли всё, значит, опасности нет. Вот и всё.



Наталия Литвинова:

— Наконец-то эти люди перестали верить этой псевдопандемии.



Андрей Баранов: