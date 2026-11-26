Желание говорить более литературно иногда приводит к употреблению устаревших форм слов Источник: GPT

Вы пишете деловое письмо, приглашаете руководителей нескольких компаний на встречу и вдруг зависаете над одним словом. «Уважаемые директоры» или «уважаемые директора»? Первый вариант кажется более интеллигентным, второй постоянно звучит в разговорной речи. Но в этом случае языковое чутье может подвести даже начитанного человека.

Интересно, что несколько столетий назад привычные нам окончания множественного числа распределялись иначе. И если бы русский язык не менялся, некоторые современные слова звучали бы для нас совершенно непривычно.

Как правильно — «директоры» или «директора»

Современная литературная норма — директора́. Именно эту форму следует использовать и в деловой переписке, и в повседневной речи. Вариант «директоры» считается устаревшим.

Причем не имеет значения, о каких именно руководителях идет речь: генеральные директора, директора школ, коммерческие директора, директора заводов.

Так что, пытаясь придать своей речи особую солидность с помощью окончания «-ы», можно добиться прямо противоположного эффекта.

Некоторые привычные современному человеку формы множественного числа вытеснили более старые варианты Источник: GPT

Когда «директоры» были грамотными, а «директора» — нет

У русского языка когда-то было не два числа, как сейчас, а три: единственное, множественное и двойственное. Двойственное число использовалось, когда речь шла ровно о двух предметах: для одного предмета существовала одна грамматическая форма, для двух — другая, а для трех и более — третья.

Со временем двойственное число исчезло, но оставило после себя следы в языке. Например, в словах «глаза» и «рога». Окончание «-а» постепенно распространилось и на другие существительные мужского рода.

В XIX веке можно было встретить такие непривычные современному человеку формы, как «домы» и «поезды». А вариант «директоры» можно обнаружить в старых книгах и документах.

Язык менялся без всякого распоряжения сверху. Люди начинали чаще употреблять одну форму, другая постепенно выходила из обихода, а словари фиксировали эту перемену.

Почему директора, но инженеры

Казалось бы, достаточно запомнить новое окончание и применять его ко всем названиям профессий. Но русский язык не был бы русским языком, если бы всё оказалось настолько просто.

Сравните:

Правильно Неправильно Директора́ Дире́кторы Профессора́ Профе́ссоры Доктора́ До́кторы Повара́ По́вары Инжене́ры Инженера́ Констру́кторы Конструктора́ Реда́кторы Редактора́ Бухга́лтеры Бухгалтера́ Диспе́тчеры Диспетчера́ Тре́неры Тренера́

Особенно забавно получается с редакторами и директорами. Слова похожи по звучанию, оба обозначают должности, но окончания у них совершенно разные.

Универсального правила, которое позволило бы безошибочно выбирать окончание во всех подобных случаях, не существует. Самые коварные варианты приходится проверять по словарю.

Как правильно выбрать окончание с помощью ударения

Если сомневаетесь, какое окончание выбрать — «-а» или «-ы», попробуйте поставить слово в родительный падеж множественного числа (нет кого?).

У многих названий профессий работает простая подсказка: если ударение падает на окончание «-ов», в именительном падеже слово будет оканчиваться на «-а». Если ударение остается на основе слова — на «-ы».

Сравните:

совет директоро́в — директора́;

встреча докторо́в — доктора́;

съезд профессоро́в — профессора́;

собрание инжене́ров — инжене́ры;

совещание бухга́лтеров — бухга́лтеры;

конференция реда́кторов — реда́кторы;

встреча тре́неров — тре́неры.

Эта подсказка работает и в обратную сторону: если в именительном падеже множественного числа слово оканчивается на ударное «-а», то и в родительном падеже ударение обычно падает на окончание «-ов», а если на безударное «-ы» — ударение, как правило, остается на основе слова.

Хитрость удобная, но не без исключений: например, продавцо́в — продавцы́. Поэтому пользоваться ею можно как шпаргалкой, но полностью заменять ею словарь не стоит.

Когда одна буква меняет смысл слова

Совет директоро́в, а не дире́кторов, собрание докторо́в, а не до́кторов, но группа инжене́ров, а не инженеро́в Источник: GPT

Есть в русском языке и еще более любопытные случаи. Иногда оба варианта множественного числа правильные, но обозначают совершенно разные вещи.

Например, пропуска́ предъявляют на проходной предприятия, а про́пуски занятий объясняют преподавателю.

И таких слов немало:

корпуса́ и ко́рпусы — здания и туловища;

ордена́ и о́рдены — награды и религиозные объединения;

образа́ и о́бразы — иконы и художественные представления;

тона́ и то́ны — цветовые оттенки и звуки;

лагеря́ и ла́гери — места размещения людей и общественно-политические группировки.

Выходит, что иногда от одной буквы зависит не только грамотность человека, но и смысл сказанного.

А запомнить правильную форму слова «директор» можно с помощью короткой фразы: «Директора пригласили бухгалтеров, а бухгалтеры — директоров».