Вы пишете деловое письмо, приглашаете руководителей нескольких компаний на встречу и вдруг зависаете над одним словом. «Уважаемые директоры» или «уважаемые директора»? Первый вариант кажется более интеллигентным, второй постоянно звучит в разговорной речи. Но в этом случае языковое чутье может подвести даже начитанного человека.
Интересно, что несколько столетий назад привычные нам окончания множественного числа распределялись иначе. И если бы русский язык не менялся, некоторые современные слова звучали бы для нас совершенно непривычно.
Как правильно — «директоры» или «директора»
Современная литературная норма — директора́. Именно эту форму следует использовать и в деловой переписке, и в повседневной речи. Вариант «директоры» считается устаревшим.
Причем не имеет значения, о каких именно руководителях идет речь: генеральные директора, директора школ, коммерческие директора, директора заводов.
Так что, пытаясь придать своей речи особую солидность с помощью окончания «-ы», можно добиться прямо противоположного эффекта.
Когда «директоры» были грамотными, а «директора» — нет
У русского языка когда-то было не два числа, как сейчас, а три: единственное, множественное и двойственное. Двойственное число использовалось, когда речь шла ровно о двух предметах: для одного предмета существовала одна грамматическая форма, для двух — другая, а для трех и более — третья.
Со временем двойственное число исчезло, но оставило после себя следы в языке. Например, в словах «глаза» и «рога». Окончание «-а» постепенно распространилось и на другие существительные мужского рода.
В XIX веке можно было встретить такие непривычные современному человеку формы, как «домы» и «поезды». А вариант «директоры» можно обнаружить в старых книгах и документах.
Язык менялся без всякого распоряжения сверху. Люди начинали чаще употреблять одну форму, другая постепенно выходила из обихода, а словари фиксировали эту перемену.
Почему директора, но инженеры
Казалось бы, достаточно запомнить новое окончание и применять его ко всем названиям профессий. Но русский язык не был бы русским языком, если бы всё оказалось настолько просто.
Сравните:
Правильно
Неправильно
Директора́
Дире́кторы
Профессора́
Профе́ссоры
Доктора́
До́кторы
Повара́
По́вары
Инжене́ры
Инженера́
Констру́кторы
Конструктора́
Реда́кторы
Редактора́
Бухга́лтеры
Бухгалтера́
Диспе́тчеры
Диспетчера́
Тре́неры
Тренера́
Особенно забавно получается с редакторами и директорами. Слова похожи по звучанию, оба обозначают должности, но окончания у них совершенно разные.
Универсального правила, которое позволило бы безошибочно выбирать окончание во всех подобных случаях, не существует. Самые коварные варианты приходится проверять по словарю.
Как правильно выбрать окончание с помощью ударения
Если сомневаетесь, какое окончание выбрать — «-а» или «-ы», попробуйте поставить слово в родительный падеж множественного числа (нет кого?).
У многих названий профессий работает простая подсказка: если ударение падает на окончание «-ов», в именительном падеже слово будет оканчиваться на «-а». Если ударение остается на основе слова — на «-ы».
Сравните:
совет директоро́в — директора́;
встреча докторо́в — доктора́;
съезд профессоро́в — профессора́;
собрание инжене́ров — инжене́ры;
совещание бухга́лтеров — бухга́лтеры;
конференция реда́кторов — реда́кторы;
встреча тре́неров — тре́неры.
Эта подсказка работает и в обратную сторону: если в именительном падеже множественного числа слово оканчивается на ударное «-а», то и в родительном падеже ударение обычно падает на окончание «-ов», а если на безударное «-ы» — ударение, как правило, остается на основе слова.
Хитрость удобная, но не без исключений: например, продавцо́в — продавцы́. Поэтому пользоваться ею можно как шпаргалкой, но полностью заменять ею словарь не стоит.
Когда одна буква меняет смысл слова
Есть в русском языке и еще более любопытные случаи. Иногда оба варианта множественного числа правильные, но обозначают совершенно разные вещи.
Например, пропуска́ предъявляют на проходной предприятия, а про́пуски занятий объясняют преподавателю.
И таких слов немало:
корпуса́ и ко́рпусы — здания и туловища;
ордена́ и о́рдены — награды и религиозные объединения;
образа́ и о́бразы — иконы и художественные представления;
тона́ и то́ны — цветовые оттенки и звуки;
лагеря́ и ла́гери — места размещения людей и общественно-политические группировки.
Выходит, что иногда от одной буквы зависит не только грамотность человека, но и смысл сказанного.
А запомнить правильную форму слова «директор» можно с помощью короткой фразы: «Директора пригласили бухгалтеров, а бухгалтеры — директоров».
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