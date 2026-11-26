Кажется, наш мир настолько огромен, что знать о нем всё на свете нереально. Но можно хотя бы попытаться. Вот и мы не стали опускать руки и подготовили для вас 10 фактов из самых разных областей и легким движением руки превратили их в вопросы для нашего теста. Чтобы верно ответить на каждый из них, вам предстоит вспомнить некоторые школьные знания и копнуть несколько глубже. Ведь, как известно, на дороге эрудиция не валяется. Готовы проверить свои знания и блеснуть кругозором? Тогда не смеем вас задерживать.