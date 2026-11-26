Кажется, наш мир настолько огромен, что знать о нем всё на свете нереально. Но можно хотя бы попытаться. Вот и мы не стали опускать руки и подготовили для вас 10 фактов из самых разных областей и легким движением руки превратили их в вопросы для нашего теста. Чтобы верно ответить на каждый из них, вам предстоит вспомнить некоторые школьные знания и копнуть несколько глубже. Ведь, как известно, на дороге эрудиция не валяется. Готовы проверить свои знания и блеснуть кругозором? Тогда не смеем вас задерживать.
Разомнемся. Какое произведение написал Александр Пушкин?
«Герой нашего времени»
«Горе от ума»
«Мертвые души»
«Капитанская дочка»
Сколько клавиш у стандартного современного фортепиано?
88
104
92
76
Кто написал знаменитый балет «Лебединое озеро»?
Михаил Глинка
Петр Чайковский
Сергей Прокофьев
Игорь Стравинский
Какое из перечисленных животных не умеет прыгать?
Носорог
Бегемот
Ёж
Ленивец
Какая страна считается родиной шахмат?
Египет
Китай
Индия
Персия
Какой металл самый легкий в природе?
Литий
Алюминий
Магний
Титан
В какой стране впервые появилась бумага?
В Греции
В Индии
В Китае
В Древнем Египте
Какая из этих картин появилась первой?
«Девятый вал»
«Крик»
«Звездная ночь»
«Мона Лиза»
Кто из этих ученых получил две Нобелевские премии в разных научных областях?
Нильс Бор
Мария Склодовская-Кюри
Альберт Эйнштейн
Илья Мечников
Какого цвета черный ящик в пассажирских самолетах?
Оранжевого
Черного
Желтого
Серебристого