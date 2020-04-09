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Тема дня +2 новых случая коронавируса  в Ярославле
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В Ярославской области от коронавируса сейчас лечат 11 человек

В Ярославской области от коронавируса сейчас лечат 11 человек

Сегодня, 9 апреля, появилась информация ещё о двух заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области. Заболевание выявили у женщины и её 7-летнего сына.

— Это жена и сын находящегося в Ярославской области на лечении москвича, — сообщили в региональном правительстве. — Оба находятся в областной инфекционной больнице.

Ранее самого москвича, который приехал в Ярославскую область с коронавирусом, исключили из официальной статистики.

По последним данным, в регионе на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусCOVID-19эпидемия
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