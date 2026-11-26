Главное противостояние сезона — между Сашей Селивановой и Ангелиной Малафеевой Источник: selivanova.alexa; angelina__shkatova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Количество интриг и выяснений отношений в шоу «Ставка на любовь» (16+) уже давно переросло количество романтики. Уже несколько серий между собой воюют две группы: одна во главе с актером Вовой Селивановым и его возлюбленной Сашей, другая — с лидером Вячеславом Малафеевым и его женой Ангелиной. Если раньше противостояние ограничивалось лишь игрой и попыткой привлечь на свою сторону других игроков, то теперь борьба вышла на новый уровень и разделила зрителей на два лагеря.

В последней вышедшей серии Ангелина и Вячеслав выбрали для себя стратегию специально провоцировать Селивановых на ссору. Так они понадеялись показать истинное лицо участников и вывести из позиции «жертвы» в «агрессоров». Однако, судя по последнему анонсу нового выпуска, их провокации зашли слишком далеко.

Анонс новой серии оказался жарким Источник: «Пятница!» / vk.ru

Согласно анонсу новой серии, Ангелина вступилась за супруга после провокационного высказывания Селивановой. Та заявила:

— Когда раздавали мужское, Малафеев стоял последний в очереди.

Ангелина отреагировала на такие слова резко и стала агрессивно грозить физической расправой.

— Ротик закрой! Завали, дура! Ты вообще кто такая? Ты кто?! Слушай, я тебе сейчас врежу, честно, — пригрозила гимнастка.

Александра Селиванова дала резкую характеристику сопернице. Особенно ее возмутило, что так говорит олимпийская чемпионка и спортсменка, которая неоднократно за сезон взывала к спортивным принципам.

— Ангелина — хабалка! С ней невозможно вести конструктивный диалог. Она может выкрикивать только матерные фразы, оскорблять, унижать. Мне противно на это смотреть. Я не намерена отвечать тем же. Я не знаю, что Слава в ней нашел. Это его дело. Думаю, ей сложнее с ним, чем ему с ней. Но они оба стоят друг друга, — высказалась Александра во время индивидуальных интервью.

В Сети каждая серия вызывает споры между фанатами Малафеевых, которые восхищаются их стратегией, и поклонниками Селивановых, поддерживающими их решение противостоять паре спортсменов, забывающим, что шоу посвящено любви, а не физической выносливости.

— Как обидно за такой прекрасный статус — «Олимпийский чемпион»! В этом сезоне только Ангелина является лицом таких спортсменов. Но это лицо настолько неприятное, такое самодовольное, когда кичится этими медалями, при этом, не подбирая слов, топорно оскорбляет окружающих. Кровь из ушей и глаз, — негодуют в комментариях.

— Если Малафеевы выиграют, я больше не буду смотреть «Ставку», — приняли для себя решение некоторые.

— Сашка думает, если спокойным голосом говорить гадости, то она типа выше всего этого. Завязывайте, господа, вроде шоу «Ставка на любовь», а уже выходит за рамки. Даже смотреть не хочется уже, — разочарована одна из зрительниц.

— Ждем, когда уже этих противных Селивановых выгонят с этого шоу. Причем не в испытании, а просто за мерзкое поведение, — написали под последним анонсом шоу.