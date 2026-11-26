В Ярославской области разгуляется непогода Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области разгуляется непогода. По данным РСЧС, днем 27 ноября в регионе будет бушевать метель.

«Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, усиление северо-западного ветра порывами 15 м/с, на дорогах гололедица ожидаются по Ярославской области днем 27 ноября», — говорится в сообщении.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными, а водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон экстренных служб 112.

Тем временем в Центральной России прогнозируют прекращение снегопадов и усиление похолодания. По данным экспертов центра «Фобос», пик похолодания на этой неделе придется на субботу, 28 ноября. Ночью в эту дату похолодает до -8 градусов. Затем, судя по прогнозам, наступит небольшое потепление. Температура будет держаться на минусовой отметке, но не опустится ниже -7 градусов.