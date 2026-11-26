Родители поддерживают дочь и не мешают ее личному счастью Источник: alexandr_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семье Александра Малинина радость. Его дочь Устинья объявила о помолвке. Ее избранник постарался на славу. Украсил комнату воздушными шарами и свежими цветами, а также выложил надпись из светящихся букв «Выходи за меня». Увидев всё это и шикарное кольцо с большим бриллиантом, девушка безоговорочно согласилась.

— Потому что для меня он мой самый большой сон, который стал реальностью. Да, да, да и еще раз да! — подписала фото Устинья.

Чтобы все рассмотрели кольцо, Устинья опубликовала сразу несколько похожих кадров с ним Источник: ustinya_malinina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под постом дочку уже успела поздравить мама Устиньи — Эмма Малинина.

— Моя любимая доченька! Я рада твоей помолвке: ты сказала «да» замечательному человеку, и для меня это огромное счастье. Пусть ваша любовь будет крепкой, нежной и настоящей, а впереди — только светлые дни и общие мечты. Будьте счастливы, мои родные. Мама всегда рядом, — написала она.

Своего избранника Малинина пока держит в тайне. Впервые она о нем заговорила летом 2026 года и показала фотографию со спины, где он несет большой букет цветов. Снова в профиле девушки таинственный возлюбленный появился лишь три дня назад. Устинья опубликовала пост о том, как празднует 26-летие в Китае. На одной из фотографий в ресторане видна мужская рука, которая держит палочки для суши.

Раскрывать личность избранника Устинья не спешит Источник: ustinya_malinina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— 26-й в одном из моих самых любимых городов мира, в окружении самых любимых людей. Какой же прекрасный и насыщенный год это был. Год, в котором так много моих мечтаний стали реальностью, столько всего случилось впервые и столько моментов хочется навсегда сохранить в памяти, — написала в посте в честь дня рождения Устинья.

Для Малининой это уже не первая помолвка. Три года назад она собиралась замуж за британца по имени Зак из состоятельной семьи, с которым познакомилась во время учебы в Лондоне. Родители тогда выбор дочери одобрили.

— Поздравляю с помолвкой, доченька! Ты сказала ДА и я, конечно, тоже говорю ДА! Вы — чудесная пара! Здорово, что знакомы достаточно давно, у вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств, — поздравляла тогда с помолвкой Эмма Малинина.