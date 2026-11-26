Семья была под наблюдением из-за антисантарии (архивное фото) Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В Вологде пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения. Ее брат и еще восемь детей попали в больницу. Семья много лет стояла на профилактическом учете, но органы опеки не приняли мер. Рассказываем, что известно о трагедии.

Что произошло

Пятилетняя девочка скончалась от истощения. Ее семилетний брат находится в реанимации. Его состояние было средней степени тяжести, нестабильно, сообщил министр здравоохранения региона Игорь Петчин. Еще восемь детей из семьи тоже попали в больницу — таким образом, там оказались девять несовершеннолетних. Их обследовали, назначили лечение и психологические консультации.

«На данный момент в Вологодской областной детской клинической больнице находятся девять несовершеннолетних детей. Семилетний мальчик в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Остальные дети также находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Что известно о семье

В семье воспитывались 12 детей, из них 11 несовершеннолетних. Родители не злоупотребляли алкоголем. По данным Starhit.ru, мать с трудом передвигалась после недавней операции, а отец много работал. Семья получала пособия на детей — около 2,5 млн рублей в год. Несмотря на постоянный доход, у них накопились долги по коммуналке — порядка полумиллиона рублей. При этом, отец всегда отказывался от дополнительной помощи, сказал министр соцзащиты Вологодской области Александр Ершов.

«Важно отметить, что отец всегда отказывался от продуктовой помощи, потому что говорил… „Я работаю, денег у нас достаточно, я получаю заработную плату, мы получаем пособия, и это как бы неприемлемо нам брать помощь продуктами питания“, — рассказал Ершов на оперативном совещании под председательством губернатора.

Дети в данной семье постоянно были голодными и плохо учились в школе. Некоторые ребята даже оставались на второй год, пишет дабавили в Starhit.ru.

С 2020 года семья состояла на профилактическом учете, сообщает 112. Она считалась неблагополучной по нескольким причинам: антисанитарные условия в жилье, пропуски посещения медучреждений, которые необходимы младшим детям, пропуски школ и детских садов, уточнил министр труда и социальной защиты. Когда надзорные органы пришли с очередной проверкой, дети находились в полуобморочном состоянии, сотрудники полиции вызвали скорую, пишет KP.RU.

Уголовные дела и проверки

Из-за трагедии возбудили два уголовных дела: об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), и о халатности должностных лиц органов профилактики (статья 293 УК РФ). Расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о смерти ребенка.

Следователи допрашивают родителей, медработников и должностных лиц. Уже назначили судебные экспертизы. Прокуратура также организовала проверку. Решается вопрос о задержании родителей, сообщил прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев.

«Решается вопрос о задержании родителей. Возбуждены уголовные дела, будут выясняться все обстоятельства. Нужно решить сразу, чтобы дети получили медицинскую помощь и лечение. Нужно детей обследовать и, сколько необходимо, в больнице подержать, а затем разместить в санаторно-реабилитационных учреждениях», — сказал прокурор.

Что будет с остальными детьми

Решается вопрос об изъятии всех детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что братья и сестры погибшей девочки находятся в безопасности. Она держит ситуацию на личном контроле.

«Важно, что братья и сестры девочки сейчас в безопасности, с ними работают специалисты. К детям в больницу выехали сотрудники аппарата детского омбудсмена. Важно понять, есть ли у детей родственники, которые могли бы их забрать, искать возможности семейного устройства», — написала она в MAX.

Реакция властей

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что осмотр квартиры подтвердил ненадлежащие условия для проживания детей. Он держит ситуацию на личном контроле. Следственный комитет также указал, что должностные лица органов системы профилактики не приняли своевременных мер по защите прав несовершеннолетних.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала смерть девочки диким случаем для XXI века.

«В XXI веке ребенок умирает от истощения — это ну просто случай, я скажу, дикий», — заявила она ТАСС.