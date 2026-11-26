Мандарины давно стали одним из символов Нового года. Их аромат ассоциируется с зимними праздниками, уютом и ожиданием чуда. Без этих ярких цитрусовых многие не представляют праздничный стол. Однако с приближением новогодних праздников ярославских покупателей все чаще интересует вопрос: сколько в этом году придется заплатить за фрукт с кислинкой?
Мы решили сравнить стоимость мандаринов в магазинах популярных торговых сетей, небольших ларьках и на Угличском рынке. В ассортименте встретились фрукты из Абхазии, Марокко, ЮАР, Израиля и других стран.
Цены оказались довольно разнообразными и варьируются от 99 до 500 рублей за килограмм в зависимости от сорта мандаринов и места их продажи.
«Перекресток»
В магазине «Перекресток» в «Ауре» представлены четыре вида мандаринов.
абхазские — 179 рублей за кило;
абхазские в сетке — 199 рублей за кило;
мини — 259,99 рубля за кило;
марокканские клементины — 189 рублей за кило
«ВкусВилл»
Во «ВкусВилле» на Первомайской настоящее оранжевое безумие: в торговой точке представлены восемь видов мандаринов.
абхазские мандарины — 303 рубля за кг;
сорт «Прима» — 268 рублей за кг;
сорта Надоркотт — 431 рубль за кг;
крупные мандарины — 418 рублей за кг;
марокканские — 305 рублей за кг;
мандарины с листочками — 199 рублей за кг;
новый урожай — 300 рублей за кг;
хатайские сладкие — 290 рублей за кг.
«Магнит»
В магазине «Магнит» на Комсомольской представлен только один вид мандаринов. Зеленоватые фрукты продают по 113 рублей, при предъявлении карты килограмм обойдется в 107 рублей.
«Дикси»
Самый выгодный вариант был найден в «Дикси» на улице Свердлова. Там кило цитрусовых отдают по 99 рублей вместо 249 рублей.
«Пятерочка»
В магазине на Республиканской во «Флагмане» выставили два ящика мандаринов, оба продают со скидкой по карте. Мандарины обычные стоят 139 рублей за кило, по карте — 107. Мини-версии оцениваются в 349 рублей за кило, со скидкой по карте — 224 рубля.
Ларек в центре
В ларьке на Угличской улице представлены фрукты из ЮАР по 400 рублей, за аналогичную цену продают и мини-мандарины. Абхазские стоят дороже: по 450 рублей, а израильские мандарины — по 500.
Цены на рынке
На Угличском рынке в этом ноябре фруктами торгуют только на одном прилавке. Что и почем:
мандарины сладкие — 350 рублей за кило;
мини-мандарины — 350 рублей.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в первой половине ноября минимальная стоимость мандаринов в крупных торговых сетях снизилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.
Традиционно мандарины в Россию везут Турция, ЮАР, Китай, Египет и Марокко. В зависимости от сезона доля конкретных стран-поставщиков может меняться. В этом году заметно нарастила объемы Турция: по данным Россельхознадзора, за восемь месяцев оттуда ввезли более 224 тыс. тонн мандаринов — на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее наши коллеги разъясняли, что случилось с ценами на мандарины.