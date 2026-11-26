Под конец ноября цены на мандарины в Ярославле варьируются от 99 до 500 рублей за килограмм. Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мандарины давно стали одним из символов Нового года. Их аромат ассоциируется с зимними праздниками, уютом и ожиданием чуда. Без этих ярких цитрусовых многие не представляют праздничный стол. Однако с приближением новогодних праздников ярославских покупателей все чаще интересует вопрос: сколько в этом году придется заплатить за фрукт с кислинкой?

Мы решили сравнить стоимость мандаринов в магазинах популярных торговых сетей, небольших ларьках и на Угличском рынке. В ассортименте встретились фрукты из Абхазии, Марокко, ЮАР, Израиля и других стран.

Цены оказались довольно разнообразными и варьируются от 99 до 500 рублей за килограмм в зависимости от сорта мандаринов и места их продажи.

«Перекресток»

В магазине «Перекресток» в «Ауре» представлены четыре вида мандаринов.

абхазские — 179 рублей за кило;

абхазские в сетке — 199 рублей за кило;

мини — 259,99 рубля за кило;

марокканские клементины — 189 рублей за кило

В супермаркете «Перекресток» килограмм мандаринов стоит 199,99 рубля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Абхазские мандарины обойдутся покупателю в 199,99 рубля за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мини-мандарины в супермаркете «Перекресток» стоят 259,99 рубля за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Марокканские клементины оказались доступнее — 189,99 рубля за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» на Первомайской настоящее оранжевое безумие: в торговой точке представлены восемь видов мандаринов.

абхазские мандарины — 303 рубля за кг;

сорт «Прима» — 268 рублей за кг;

сорта Надоркотт — 431 рубль за кг;

крупные мандарины — 418 рублей за кг;

марокканские — 305 рублей за кг;

мандарины с листочками — 199 рублей за кг;

новый урожай — 300 рублей за кг;

хатайские сладкие — 290 рублей за кг.

В магазине «ВкусВилл» представлен широкий выбор мандаринов. Килограмм абхазских мандаринов здесь стоит 303 рубля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мандарины сорта «Прима» в «ВкусВилле» стоят 268 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU Мандарины сорта Надоркотт оказались здесь самыми дорогими — 431 рубль за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Крупные мандарины из Азии в «ВкусВилле» стоят 418 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU А из Марокко можно приобрести за 305 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мандарины с листочками стоят 199 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU Мандарины нового урожая в «ВкусВилле» стоят ровно 300 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мандарины хатайские сладкие обойдутся покупателям в 290 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Магнит»

В магазине «Магнит» на Комсомольской представлен только один вид мандаринов. Зеленоватые фрукты продают по 113 рублей, при предъявлении карты килограмм обойдется в 107 рублей.

В магазине «Магнит» представлен только один вид мандаринов. При предъявлении карты лояльности килограмм фруктов обойдется покупателям в 107,99 рубля Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Дикси»

Самый выгодный вариант был найден в «Дикси» на улице Свердлова. Там кило цитрусовых отдают по 99 рублей вместо 249 рублей.

В магазине «Дикси» выбор мандаринов также ограничен одним видом Источник: Александр Куренной / 76.RU Стоимость килограмма составляет 99 рублей Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Пятерочка»

В магазине на Республиканской во «Флагмане» выставили два ящика мандаринов, оба продают со скидкой по карте. Мандарины обычные стоят 139 рублей за кило, по карте — 107. Мини-версии оцениваются в 349 рублей за кило, со скидкой по карте — 224 рубля.

В магазине «Пятёрочка» килограмм мандаринов стоит 107,99 рубля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мини-мандарины в «Пятёрочке» обойдутся покупателям в 224,99 рубля за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ларек в центре

В ларьке на Угличской улице представлены фрукты из ЮАР по 400 рублей, за аналогичную цену продают и мини-мандарины. Абхазские стоят дороже: по 450 рублей, а израильские мандарины — по 500.

В овощном ларьке мандарины из ЮАР продаются по 400 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мини-мандарины в этом же овощном ларьке стоят столько же — 400 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Абхазские мандарины немного дороже — 450 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Израильские мандарины оказались самыми дорогими среди всех изученных вариантов — 500 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Цены на рынке

На Угличском рынке в этом ноябре фруктами торгуют только на одном прилавке. Что и почем:

мандарины сладкие — 350 рублей за кило;

мини-мандарины — 350 рублей.

На Угличском рынке килограмм мандаринов стоит 350 рублей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мини-мандарины на Угличском рынке стоят столько же — 350 рублей за килограмм Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в первой половине ноября минимальная стоимость мандаринов в крупных торговых сетях снизилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Традиционно мандарины в Россию везут Турция, ЮАР, Китай, Египет и Марокко. В зависимости от сезона доля конкретных стран-поставщиков может меняться. В этом году заметно нарастила объемы Турция: по данным Россельхознадзора, за восемь месяцев оттуда ввезли более 224 тыс. тонн мандаринов — на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.