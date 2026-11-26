Пенсионерам проиндексируют выплаты дважды Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В 2027 году россиян ждет 13-я пенсия. Правда, способ ее получения будет необычным. Подробности об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«У неработающих получателей пенсии — это большинство пенсионеров нашей страны — выплаты (в 2027 году. — Прим. ред.) в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей. За год такое повышение сопоставимо с еще одной, 13-й пенсией, — 28,8 рублей фактически», — сказал Чирков на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. По словам главы фонда, сначала выплаты вырастут с 1 февраля на 6,8%, затем с 1 апреля — еще на 3,3%. Благодаря этому пенсии будут расти быстрее, чем в 2026-м.

Часть пенсионеров получит выплаты за январь досрочно, уточнили на сайте Социального фонда. Это коснется около 13,6 миллиона человек, которые выбрали безналичное получение через банки. Обычно деньги приходят с 3 по 11 число, но в этот раз их перечислят 29–30 декабря.