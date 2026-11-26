Экс-следователя в Ярославле обвинили во взятках Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Бывший руководитель межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР 38-летний Станислав Охнич снова пытается выбраться из СИЗО. Он проходит обвиняемым по делу о взятке, из-за чего его поместили под арест. Но бывший сотрудник органов с таким решением оказался не согласен, а потому подал апелляционную жалобу.

Ярославский областной суд рассмотрит ее 26 ноября. Обжаловать Станислав Охнич пытается постановление от 13 ноября 2026 года о продлении срока содержания под стражей до 14 февраля 2027 года.

От решения судьи зависит, изменят ли бывшему следователю меру пресечения. В прошлый раз он уже пытался таким образом выйти из СИЗО, но ему не удалось.

Станислав Охнич на последнем месте работы возглавлял межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ярославской области, в территорию обслуживания которого входили Ярославский район, Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский и Некрасовский районы. Ранее Охнич руководил Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

Взятка и сговор

Станислав Охнич проходит по делу о взятке, обвинение ему предъявлено по части 5, пунктам «а» и «в» статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Крупным считается размер взятки от 150 тысяч рублей.

По версии следствия, он действовал совместно с адвокатом Русланом Бессоновым. Последний был задержан в апреле 2026 года. Юрист обвиняется по аналогичным пунктам статьи о получении взятки.

По данным источника 76.RU, задержанный член «Адвокатской конторы Фрунзенского района Ярославля» Руслан Бессонов был знаком с сотрудником СК РФ Станиславом Охничем. Бессонов сам когда-то работал в органах следствия. После задержания его статус как адвоката был приостановлен.