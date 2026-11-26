Женщина хотела откормить детей и не думала вызывать скорую Источник: Следком / Telegram

Многодетных родителей из Вологодской области, чья пятилетняя дочь скончалась от истощения, а сын находится в реанимации, доставили на допрос. Ведомство поделилось кадрами, где мать рассказывает, что планировала делать.

Всего в семье воспитывается 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Девятерых доставили в больницу. Состояние семилетнего мальчика стабилизировали, других обследовали, назначили лечение и психологические консультации.

«Надо было скорую вызвать, а я думала, каши буду варить — откормлю. У меня никогда вес дети не теряли, никто», — рассказала женщина на допросе.

Ее спросили, как она оценивает свою причастность к произошедшему. Женщина не стала говорить о своей виновности или невиновности.

«Вообще отвратительно, очень плохо, я не знаю. Я отвратительная мать», — добавила она.

Источник: Следком / Telegram

Как рассказал глава Министерства соцзащиты региона Александр Ершов, отец семейства утверждал, что денег на еду в семье хватает. Он работает, также есть пособия, поэтому брать продукты в качестве помощи он считал неприемлемым.

Семья состояла на профилактическом учете. Она считалась неблагополучной из-за антисанитарных условий, пропусков посещения медучреждений, занятий в школе и детском саду.