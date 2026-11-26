Оценить все повреждения после атаки на НПЗ смогут позже (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки беспилотников 26 ноября. Повреждение резервуаров привело к разливу нефти, сообщили в пресс-службе предприятия «Славянск ЭКО».

«В результате атаки БПЛА 26 ноября 2026 года: значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти; разрушены парки хранения темных нефтепродуктов; получил повреждения трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции; пробитие получили резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания», — говорится в сообщении компании в MAX.

По данным компании, завод не работает после атаки в сентябре. До нового происшествия предприятие и подрядные организации проводили восстановительные работы.

Последняя атака привела к новым повреждениям инфраструктуры. Сейчас компания ликвидирует последствия и стабилизирует обстановку. Детальную оценку повреждений обещали провести после завершения первоочередных мероприятий.