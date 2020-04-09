Отделение пульмонологии больницы № 2 вместе с медиками и пациентами закрыли на 14-дневный карантин. Там сейчас находятся 45 пациентов и 8 сотрудников больницы.



— Такие меры безопасности приняты в целях профилактики из-за предварительно положительного теста на коронавирус ранее госпитализированного с пневмонией, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Согласно приказу Роспотребнадзора, у всех пациентов с подозрением на пневмонию в настоящее время берётся и анализ на COVID-19.



Маршрутизация пациентов с заболеваниями лёгких перестроена. Они по-прежнему будут госпитализироваться в больницу № 2, но на другой этаж. Предприняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения.

