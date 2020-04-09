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В отделении больницы на изоляции&nbsp;находятся 45 пациентов и 8 медицинских работников

В отделении больницы на изоляции находятся 45 пациентов и 8 медицинских работников

Отделение пульмонологии больницы № 2 вместе с медиками и пациентами закрыли на 14-дневный карантин. Там сейчас находятся 45 пациентов и 8 сотрудников больницы.

— Такие меры безопасности приняты в целях профилактики из-за предварительно положительного теста на коронавирус ранее госпитализированного с пневмонией, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Согласно приказу Роспотребнадзора, у всех пациентов с подозрением на пневмонию в настоящее время берётся и анализ на COVID-19.

Маршрутизация пациентов с заболеваниями лёгких перестроена. Они по-прежнему будут госпитализироваться в больницу № 2, но на другой этаж. Предприняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения.

Ранее на карантин для борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославле закрывали на карантин отделение пульмонологии детской больницы.

На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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