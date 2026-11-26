10 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. В этом материале мы расскажем, каким образом можно обратиться к президенту.
«Итоги года с Владимиром Путиным» — формат совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России. Раньше два этих мероприятия проводились в разные даты. На пресс-конференции Путин общался с журналистами, а на прямой линии отвечал на вопросы россиян. В 2022 году оба мероприятия отменили, а в 2023 году решили объединить их в одно.
Во время «Итогов года» президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Среди актуальных тем у граждан и СМИ в основном:
жилье;
коммунальные услуги;
внешняя и внутренняя политика страны;
медицина.
Как задать свой вопрос
Сделать это можно разными способами, организаторы начнут прием обращений уже сегодня с 00:00 (мск) 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.
Есть несколько источников, через которые можно направить вопрос президенту:
По телефону: 8 800 200‑40‑40 (для звонков из-за рубежа — +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40).
СМС или ММС: на номер 040‑40.
Через сайт: Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).
В мобильном приложении: специальная форма доступна в официальном приложении программы.
В социальных сетях: в официальных группах «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu) можно отправить текстовые и видеовопросы.
Через чат‑бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.
Мероприятие проходит в гибридном формате — в этом помогает искусственный интеллект. Он собирает и обрабатывает поступающие обращения, а в итоге формулирует наиболее значимые для россиян вопросы.
Среди наиболее актуальных вопросов, которые традиционно интересуют граждан и журналистов, — ситуация в сфере жилья и коммунальных услуг, состояние медицины, а также вопросы внешней и внутренней политики страны.