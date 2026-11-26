10 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. В этом материале мы расскажем, каким образом можно обратиться к президенту.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — формат совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России. Раньше два этих мероприятия проводились в разные даты. На пресс-конференции Путин общался с журналистами, а на прямой линии отвечал на вопросы россиян. В 2022 году оба мероприятия отменили, а в 2023 году решили объединить их в одно.

Во время «Итогов года» президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Среди актуальных тем у граждан и СМИ в основном: