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Здоровье

В Ярославль приедет министр здравоохранения: с какой целью

Известна программа визита Вероники Скворцовой

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Министр приедет в понедельник, 15 июля

Фото: Александра Савельева

На следующей неделе в Ярославль приедет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Визит приурочен к открытию ПЭТ-центра, в котором ярославцам будут диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Также министр посетит строящийся хирургический корпус онкологической больницы. Предполагается, что Вероника Скворцова заложит в фундамент корпуса капсулу времени, в которую положат послание потомкам.

— Визит будет коротким, около трёх часов, — пояснили в правительстве Ярославской области.

Напоследок министр обсудит с губернатором Дмитрием Мироновым вопросы здравоохранения.

Возможно, визит связан с недавними проблемами в работе департамента здравоохранения Ярославской области. Ранее ярославцы жаловались, что им вовремя или вовсе не выдают льготные жизненно важные лекарства. Это случилось из-за несвоевременных закупок лекарственных средств. Поэтому больным пришлось самим закупать лекарства и медицинские средства, что нарушает конституционные права. Даже нашли виновного — чиновницу депздрава оштрафовали за халатность.

Вероника Скворцова уже приезжала в Ярославль. В 2017 году она проверяла, как работают городские клиники. Мы вели онлайн-трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (21)

друними словами чтоб вы все побыстрее сдохли чернь.
11 июл 2019 в 11:25

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не видит причин для роста реальных доходов россиян в текущем году. По сценарию Минэкономразвития, они должны прибавить 1%. Казалось бы, не так много. Но, с учетом снижения реальных доходов населения в первом квартале на 2,2%, достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным, заявил Кудрин на заседании Совета Федерации.
Усомнился он и в достижении других важных показателей — снижении уровня бедности до 12% от общей численности населения страны и росте экономики на 1,3%. В частности, количество бедных в рамках данной задачи предполагается сократить на 1,5 миллиона — это немало, отметил эксперт.
Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом Владимиром Путиным в новом майском указе. И, по расчетам Минэкономразвития, за пять лет они должны вырасти на 2%. Но пока динамика отрицательная. И даже изменение официальной методики расчета показателя не помогло хотя бы формально переломить этот тренд.
О реальном же положении дел наглядно говорят косвенные индикаторы. Так, впервые за четыре года россияне стали покупать меньше лекарств, свидетельствуют данные отчета DSM Group. А лекарства — та статья расходов, на которой начинают экономить в последнюю очередь.

Гость
11 июл 2019 в 11:04

Как бы сообщить министру, что после оптимизации в ЦГБ , поликлинике №2 Ярославля на ул. Угличской, через сайт "Госуслуги" невозможно записаться , например, к офтальмологу : нет явок даже на 3 недели вперед.

Здоровый Пациент
11 июл 2019 в 10:01

Ждать новой оптимизации!?