В Ярославль приедет министр здравоохранения: с какой целью

Министр приедет в понедельник, 15 июля
Фото: Александра Савельева
На следующей неделе в Ярославль приедет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Визит приурочен к открытию ПЭТ-центра, в котором ярославцам будут диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Также министр посетит строящийся хирургический корпус онкологической больницы. Предполагается, что Вероника Скворцова заложит в фундамент корпуса капсулу времени, в которую положат послание потомкам.
— Визит будет коротким, около трёх часов, — пояснили в правительстве Ярославской области.
Напоследок министр обсудит с губернатором Дмитрием Мироновым вопросы здравоохранения.
Возможно, визит связан с недавними проблемами в работе департамента здравоохранения Ярославской области. Ранее ярославцы жаловались, что им вовремя или вовсе не выдают льготные жизненно важные лекарства. Это случилось из-за несвоевременных закупок лекарственных средств. Поэтому больным пришлось самим закупать лекарства и медицинские средства, что нарушает конституционные права. Даже нашли виновного — чиновницу депздрава оштрафовали за халатность.
Вероника Скворцова уже приезжала в Ярославль. В 2017 году она проверяла, как работают городские клиники. Мы вели онлайн-трансляцию.