В Ярославль приедет министр здравоохранения: с какой целью

На следующей неделе в Ярославль приедет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Визит приурочен к открытию ПЭТ-центра, в котором ярославцам будут диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Также министр посетит строящийся хирургический корпус онкологической больницы. Предполагается, что Вероника Скворцова заложит в фундамент корпуса капсулу времени, в которую положат послание потомкам.



— Визит будет коротким, около трёх часов, — пояснили в правительстве Ярославской области.

