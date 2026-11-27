В Брагино прорвало пожарные трубы Источник: Ярославль Очевидец / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В Брагино дороги ушли под воду. Коммунальная авария в Дзержинском районе Ярославля случилась утром 27 ноября.

«Затопило улицы Строителей и Бабича — лопнули пожарные трубы. Дворы затоплены, машины фактически плывут», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, автомобилям приходится рассекать водную гладь. Сотрудники «Водоканала» работают над устранением протечки.

В Брагино затопило улицу Строителей Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«В районе дома № 13 по ул. Строителей произошла утечка воды из подземных коммуникаций. Специалисты Водоканала находятся на месте и проводят аварийно-восстановительные работы. Подача воды перекрыта. Последствия подтопления будут устранены», — прокомментировали в администрации Дзержинского района.

Автомобилистам приходится ехать прямо по воде Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

В начале ноября часть Переславля-Залесского осталась без воды из-за коммунального ЧП. Коллапс случился на магистральном водопроводе. Тогда переславцы сообщали, то после отключения водоснабжения, не было и отопления.