В Брагино дороги ушли под воду. Коммунальная авария в Дзержинском районе Ярославля случилась утром 27 ноября.
«Затопило улицы Строителей и Бабича — лопнули пожарные трубы. Дворы затоплены, машины фактически плывут», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам, автомобилям приходится рассекать водную гладь. Сотрудники «Водоканала» работают над устранением протечки.
«В районе дома № 13 по ул. Строителей произошла утечка воды из подземных коммуникаций. Специалисты Водоканала находятся на месте и проводят аварийно-восстановительные работы. Подача воды перекрыта. Последствия подтопления будут устранены», — прокомментировали в администрации Дзержинского района.
В начале ноября часть Переславля-Залесского осталась без воды из-за коммунального ЧП. Коллапс случился на магистральном водопроводе. Тогда переславцы сообщали, то после отключения водоснабжения, не было и отопления.
В администрации округа тогда объясняли, что в районе Подозерки, в болотистой местности, нашли сильную утечку воды. В связи с этим было слабое давление ХВС. Из-за особого расположения сетей коммунальщикам сначала пришлось строить настил, чтобы техника могла подъехать, а затем вести ремонт.