Время вспомнить, что заслушивали на дисках и музыкальных каналах Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Еще в начале 2000-х появились предпосылки тотальной свободы в музыке — стать звездой мог каждый, даже если нет музыкального образования, портфолио и связей. Главное было — пробиться. И многие делали это и даже выпускали песню, которая рвала радиостанции и музыкальные каналы. Однако после успеха повторить его снова они так и не смогли, и некоторые навсегда пропали с радаров. Где теперь звезды начала века, на счету которых всего один хит?

Варвара — «Летала да пела»

За псевдонимом Варвара скрывается певица Алена Тутанова. Впервые она начала выходить на сцену еще в детстве, а после школы отучилась в ГИТИСе. Планы делать сногсшибательную карьеру пришлось отодвинуть на второй план после того, как она рассталась с мужем и осталась с маленьким сыном на руках.

Брать времени на раскачку и соглашаться на низкооплачиваемые халтуры Алена не могла. Она уехала в ОАЭ, где пела в нескольких группах, а также работала в караоке и ресторанах.

С самой первой песни у Варвары все треки были пропитаны этническими мотивами Источник: Варвара / vk.ru

В 90-е певица вернулась назад в Россию и начала выступать на бэк-вокале сначала у Аркадия Укупника, а потом у Льва Лещенко. По словам Алены, именно ему она обязана своей сольной карьерой.

— Так судьба распорядилась, что в моей жизни Лев Лещенко сыграл определенную роль. Пять лет работая в его театре, я получила путевку на большую сцену, — писала о Лещенко певица в социальных сетях.

В 2005 году как родная на все радиостанции залетела песня «Летала да пела». Клип, который позднее стали крутить по телевидению, также стоил отдельного внимания. В нем были этнические мотивы, завлекательная красота Варвары, которая танцевала танец живота, и ее сильный вокал. Однако после Варвара будто пропала с радаров.

Со сцены она не ушла, но в бурной жизни шоу-бизнеса участвовать не стала. На момент своей славы она вышла замуж второй раз, и муж показал ей всю прелесть жизни в глубоком лесу — 500 километров от Москвы, где среди соседей только медведи да косули.

— На нашей проселочной дороге навстречу тебе никто не выйдет. Ну только если дикие звери, — делилась Варвара.

Ради красоты Варвара следит за питанием и регулярно посещает косметолога Источник: Варвара / vk.ru

Певица прониклась единением с природой, и город ее несильно манит. Вместо этого она предпочитает выращивать урожай, воспитывать коров с курами и гулять по лесу. При этом она продолжает выпускать альбомы и дает концерты с большим уклоном в этнические звучания, но повторить популярность песни «Летала да пела» ей пока не удается.

В 2022 году Варвара появилась на шоу «Две звезды», где выступила вместе с сыном от первого брака. Выступление оказалось запоминающимся, но не вокалом или необычной аранжировкой, а скандалом. Сын Варвары не смог стерпеть критику от члена жюри Ларисы Гузеевой, которая никак не связана с миром музыки.

— Я как мать его понимаю и поддерживаю. Это мы, люди шоу-бизнеса, привыкли к такому положению, что ради проекта иногда людей пытаются уколоть, задеть. Но Ярослав не из этого мира, ему всё это чуждо, поэтому и дал волю эмоциям, — осталась на стороне сына Варвара.

Группа «Подъем!» и Карина М — «Белые кораблики»

Если вы не слышали в 2000-е песню про парня, который уходит в армию, а его младшая сестра просит поскорее вернуться, то, скорее всего, вы прятались где-то в тайге. «Белые кораблики» любили и ненавидели. Но всего через два года после выхода песни — тандем группы «Подъем!» и Карины М распался.

Кроме двух солистов, в группе также были барабанщик, басист и танцовщица, но они тоже не спешат ностальгировать по прошлому Источник: Алексей Морев / vk.ru

Ходили мифы, что солисты действительно родственники, но это не так. Алексей Морев до популярности был водителем газели в Ейске, а Карина, которой на момент выхода песни было 11 лет, еще училась в школе в Ростове-на-Дону и попала на глаза создателю группы после успеха на программе «Утренняя звезда».

После распада группы оба исполнителя практически исчезли из публичного пространства. Они не дают интервью, не зарабатывают на ностальгии и, видимо, пытаются совсем забыть о том, что когда-то пели.

Несколько лет назад Карина совсем ушла из социальных сетей Источник: karina.motina.79 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алексей Морев создал семью, перебрался в Подмосковье и вернулся к обычной жизни. Карина после окончания школы отправилась учиться в Швейцарию, а затем тоже выбрала непубличный образ жизни.

Евгения Отрадная — «Уходи»

Песня «Уходи и двери закрой. У меня теперь другой» принесла Жене Отрадной всероссийскую славу, а также статуэтку «Золотого граммофона». Певицу также отправляли в 2008 году представлять страну на «Евровидение», но Отрадная не прошла национальный отбор, уступив место Диме Билану.

Еще до Asti, Zivert и Бузовой Женя Отрадная дала хит для всех вечеров страданий по бывшему Источник: Женя Отрадная / vk.ru

На пике своей популярности Евгения совсем пропала из шоу-бизнеса и перестала радовать поклонников новыми хитами. Причина простая — у нее на первом месте стала семья и забота о детях.

— Я вышла замуж и у меня появились дети. Я встретила своего мужа Женю Горяинова на съемках фильма… А когда у нас появились дети, я поняла, что мое главное дело жизни — быть рядом с ними, заботливо растить и воспитывать их. Я ответственный человек и считаю, что, если ты делаешь какое-то дело, делай его хорошо до конца, — рассказала певица нашим коллегам из издания «СтарХит».

Певица совсем не изменилась и до сих пор влюблена в музыку Источник: Женя Отрадная / vk.ru

Новая жизнь Отрадную совсем не тяготила, а даже наоборот, стала отдушиной после тяжелых лет, когда приходилось постоянно гастролировать, выступать и быть постоянно на глазах у людей.

— Честно говоря, я нечасто вспоминаю тот период. Было тяжело, я жила одна в Москве. Для меня это была работа, а не праздник… В какой-то момент поняла, что этой популярностью кому-то что-то доказала. Сейчас я получаю гораздо больше удовлетворения, когда пишу песни сама, — объясняла певица в другом интервью «СтарХиту».

Последние годы Евгения активизировалась с новой силой. Села в сотню экспертов шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), снова стала давать сольные концерты и выпустила шуточное продолжение своего хита — «Приходи и дверь открой».

DJ Piligrim — «Ты меня забудь»

DJ Piligrim или, как его на самом деле зовут, Ильхом Юльчиев, начал свою музыкальную карьеру в Ташкенте. Когда он учился на переводчика, он начал подрабатывать диджеем и MC в клубах, а также писал песни для местных артистов взамен на бесплатные аранжировки для себя.

У Ильхома логика была простая: денег нет, времени на раскачку мало, поэтому нужно сразу придумывать хиты. В 90-е он стал сочинять ремиксы уже прославленных песен. Популярность региональная к нему пришла, но до мировой еще было рано. В России DJ Piligrimа услышали только в 2009 году с его песней «Ты меня забудь». Ильхом придумал ее всего за несколько дней ради быстрого заработка, и в итоге ее крутили еще много лет и ставили вместо гудков на телефон.

— В 2007 году поджимало время, и срочно нужно было выпускать песню на новогодние корпоративы. У нас не было плана «взорвать» этим треком, а хотелось просто не остаться без денег на Новый год, — признавался артист.

Первое время никто не знал как выглядит DJ Piligrim Источник: djpiligrim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как признавался Ильхом, у него также были серьезные проблемы с запрещенными веществами. Его спасло только особое лечение в Португалии, где он пережил клиническую смерть и только после этого смог снова вернуться к обычной жизни.

— Я умер и еле как вернулся в свое тело. В этот момент я посмотрел на свою жизнь со стороны и осознал, что у меня интересная история жизни, — делился откровением артист.

Ильхом не только певец, он еще и ведущий Источник: djpiligrim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы Ильхом отошел от попсовых песен, которые обязательно станут хитами. Он больше не гонится за деньгами, делает музыку для души. Он выступает с индийскими мантрами, а также песнями на узбекском и русском языках.

Группа «Планка» — «Я тебя забыла, я тебя не помню»

Группа «Планка» создала супружеская пара. Михаил Игнатов и Гульнара Мифтахова. Первоначально в родных Набережных Челнах они играли электронную музыку с татарскими текстами. Однако в столице в начале 2000-х слушали совсем другое — «Краски», «Акула», «Вирус». Нужны были зажигательные попсовые треки.

В итоге, когда супруги перебрались в Москву, они подписали контракт с продюсерским центром, который раскручивал «Стрелки» и «Вирус», и прославились совсем не с тем репертуаром, с каким начинали свой творческий путь.

Творчество Почепы и Мифтаховой легко спутать, но всё же это две разные исполнительницы Источник: Группа ПЛАНКА / vk.ru

У группы «Планка» вышло несколько альбомов, но хитом стала лишь одна песня — «Я тебя забыла, я тебя не помню». Хоть в Москве всё и складывалось хорошо, в 2010 году Гульнара вернулась в родной город по семейным обстоятельствам и осталась там. В родных краях она открыла детский продюсерский центр и полностью ушла в его развитие и воспитание троих детей.

— В Челнах это единственный детский продюсерский центр. Мы открыли его в 2010 году, когда вернулись из Москвы, через него прошло много детей. Мы набираем ребят по кастингу, — рассказала певица изданию Челнинские Известия.

Гульнара и группа «Планка» выступают до сих пор Источник: Гульнара Планка / vk.ru