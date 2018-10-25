Драгоценный свиток лежал в земле полвека

Капсулу с посланием 50-летней давности откопали на территории лакокрасочного предприятия в Ярославле. В 1968-м, в год празднования 50-летия комсомола, советская молодёжь спрятала свиток для будущего поколения. На церемонию вскрытия капсулы времени пришли молодые активисты, ветераны предприятия, чиновники и те, кто ровно 50 лет назад её закапывал.



— В тот момент я и подумать не могла, что спустя 50 лет я вновь прочитаю послание, которое мы адресовали будущему поколению, — сказала участница церемонии заложения капсулы в 1968 году Галина Соколова.



В послании говорится о том, что у молодежи должна быть единая цель — утверждать делом самое счастливое и справедливое общество на земле, осуществить то, что не успели доделать представители поколения 60-х годов, и идти к новым свершениям.



Новое послание для будущего поколения заложили сегодня

Молодые специалисты лакокрасочного предприятия составили своё послание для молодежи 2068 года и заложили его в капсулу, которая будет лежать на территории завода рядом с памятником героям Великой Отечественной войны.



А в честь 100-летия ВЛКСМ в Ярославле отреставрировали сквер «Встреча» и воздвигли памятник. Правда, он сильно отличается от того, который заявлен в проекте. Мы нашли отличия.