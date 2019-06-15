15 июня суббота
СЕЙЧАС +12°С
usd 64.43
eur 72.70
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 64.43
eur 72.70
Здоровье

Это противоречит Конституции: ярославский врач раскритиковал департамент здравоохранения

Против чего выступил Дмитрий Петровский

Поделиться

460
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Фото: Михаил Контуев, Дмитрий Петровский / Facebook.com

Врач-депутат Дмитрий Петровский высказался против ярославского департамента здравоохранения. Он считает, что чиновники департамента нарушают конституционные права ярославцев, что проявляется в популярной в последнее время оптимизации больниц. Петровский считает, что слияние третьей и седьмой больниц в Ярославле нарушает приказ Министерства здравоохранения от 27 февраля 2016 года. В документе говорится, что медицинские учреждения должны находиться в шаговой доступности.

— Чиновники видят слово размещение, но не видят слово потребности. Закрывая, ликвидируя больницу, они создают новое юридическое лицо, которое, если им так любо слово «размещение» и совсем не интересуют потребности населения, — пишет Петровский на личной странице в Facebook.

Напомнил врач и о проблеме с регулярными поставками тест-полосок для больных диабетом.

— Тест-полоски поступили. Посмотрим в течение этой недели, может, до каких-то пунктов выдачи не успели довести. Их не было четыре месяца, то есть четыре месяца люди были лишены возможности получать их, и, соответственно, нарушались их права, и они покупали полоски за свои деньги, — заключает врач-депутат.

Петровский написал заявление в прокуратуру, в котором попросил проверить работу регионального департамента здравоохранения.

Ситуация в ярославских медучреждениях не самая лучшая. Недавно известный детский хирург рассказал об ужасах, которые творятся в операционной детской больницы.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

оптимизация больницмедицинабольница

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)