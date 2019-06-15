Это противоречит Конституции: ярославский врач раскритиковал департамент здравоохранения

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Против чего выступил Дмитрий Петровский
Фото: Михаил Контуев, Дмитрий Петровский / Facebook.com
Врач-депутат Дмитрий Петровский высказался против ярославского департамента здравоохранения. Он считает, что чиновники департамента нарушают конституционные права ярославцев, что проявляется в популярной в последнее время оптимизации больниц. Петровский считает, что слияние третьей и седьмой больниц в Ярославле нарушает приказ Министерства здравоохранения от 27 февраля 2016 года. В документе говорится, что медицинские учреждения должны находиться в шаговой доступности.
— Чиновники видят слово размещение, но не видят слово потребности. Закрывая, ликвидируя больницу, они создают новое юридическое лицо, которое, если им так любо слово «размещение» и совсем не интересуют потребности населения, — пишет Петровский на личной странице в Facebook.
Напомнил врач и о проблеме с регулярными поставками тест-полосок для больных диабетом.
— Тест-полоски поступили. Посмотрим в течение этой недели, может, до каких-то пунктов выдачи не успели довести. Их не было четыре месяца, то есть четыре месяца люди были лишены возможности получать их, и, соответственно, нарушались их права, и они покупали полоски за свои деньги, — заключает врач-депутат.
Петровский написал заявление в прокуратуру, в котором попросил проверить работу регионального департамента здравоохранения.
Ситуация в ярославских медучреждениях не самая лучшая. Недавно известный детский хирург рассказал об ужасах, которые творятся в операционной детской больницы.
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