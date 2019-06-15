Это противоречит Конституции: ярославский врач раскритиковал департамент здравоохранения

Врач-депутат Дмитрий Петровский высказался против ярославского департамента здравоохранения. Он считает, что чиновники департамента нарушают конституционные права ярославцев, что проявляется в популярной в последнее время оптимизации больниц. Петровский считает, что слияние третьей и седьмой больниц в Ярославле нарушает приказ Министерства здравоохранения от 27 февраля 2016 года. В документе говорится, что медицинские учреждения должны находиться в шаговой доступности.



— Чиновники видят слово размещение, но не видят слово потребности. Закрывая, ликвидируя больницу, они создают новое юридическое лицо, которое, если им так любо слово «размещение» и совсем не интересуют потребности населения, — пишет Петровский на личной странице в Facebook.

