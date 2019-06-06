Онкобольных будут лечить круглосуточно: в Ярославле начали строить новый корпус больницы

В Ярославле областная онкологическая больница станет больше — со стороны улицы Чкалова начали строить новый корпус. Хирургический. Власти обещают, что медучреждение будет сделано по всем современным стандартам.

— Завершить строительство планируем в 2020 году, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В федеральном бюджете на 2019 год на строительство корпуса онкобольницы заложили 300 миллионов рублей.



Так должно будет выглядеть здание, когда его введут в эксплуатацию в 2020 году Фото: Дмитрий Миронов / Vk.com

Ещё 122 миллиона рублей на строительство нашли в региональной казне. Новый корпус будет почти в два раза больше существующего. Площадь — более 20 тысяч квадратных метров, 9 надземных этажей и один подземный. Предусмотрено несколько отделений и 12 операционных. Мощность объекта — 266 мест.

Кроме основного здания, здесь должны построить кислородную станцию, дизель-генераторную электростанцию, а также стоянку, в том числе для инвалидов. Пациенты смогут получать диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь круглосуточно.



Основные корпуса онкологической больницы продолжают работать рядом со стройкой Фото: правительство Ярославской области