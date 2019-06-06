Онкобольных будут лечить круглосуточно: в Ярославле начали строить новый корпус больницы

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Стало известно, когда подрядчик должен закончить работы
Стройку начали под окнами работающего корпуса № 1 областной онкологической больницы
В Ярославле областная онкологическая больница станет больше — со стороны улицы Чкалова начали строить новый корпус. Хирургический. Власти обещают, что медучреждение будет сделано по всем современным стандартам.
— Завершить строительство планируем в 2020 году, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В федеральном бюджете на 2019 год на строительство корпуса онкобольницы заложили 300 миллионов рублей.
Ещё 122 миллиона рублей на строительство нашли в региональной казне. Новый корпус будет почти в два раза больше существующего. Площадь — более 20 тысяч квадратных метров, 9 надземных этажей и один подземный. Предусмотрено несколько отделений и 12 операционных. Мощность объекта — 266 мест.
Кроме основного здания, здесь должны построить кислородную станцию, дизель-генераторную электростанцию, а также стоянку, в том числе для инвалидов. Пациенты смогут получать диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь круглосуточно.
Правда, сейчас пациентам 1-го корпуса онкобольницы приходится нелегко. Шумная и пыльная стройка развернулась прямо под окнами палат, где они сейчас лежат.
Недавно в Ярославской области было закуплено 11 препаратов против рака на сумму более 776 миллионов рублей. По словам чиновников, это противоопухолевые средства нового поколения, относящиеся к группе таргетной терапии. А ещё, чтобы лечить раковых больных, в Ярославль привезут суперсовременную технику, стоимость которой — 40 миллионов рублей.
"Будут лечить круглосуточно.." Это должно быть обыденным..А на самом деле в Больничных стационарах оказывается у БОЛЕЗНЕЙ имеются выходные:..так по воскресным дням (а где-то и по субботам), в праздничные дни пациентам не делают капельниц,..отменяются процедуры,..кроме дежурных сестричек и врача с вахтером все медработники отдыхают. В указанные дни наверное можно продумать вопрос со скользящим графиком работы специалистов и при необходимости дополнительной оплаты труда.
Ай да губер, онкологии в Ярославле нет, только коек в больничках не хватает! Надо ещё мусора закупить! Зато как рапортует, как рапортует!