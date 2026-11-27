Врачи рассказали, как понять, что у вас повышен холестерин Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Высокий холестерин не просто так называют «тихим убийцей»: он может годами незаметно разрушать сосуды, пока всё это не обернется инфарктом или инсультом. Но оказывается, что существует возможность заподозрить опасность еще до сдачи анализов. Вот как организм подает первые сигналы SOS.

По информации специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, проблемы с холестерином приводят к заболеванию периферических артерий — патологии, при которой жировые бляшки перекрывают сосуды и не дают крови нормально питать мышцы ног. Эта болезнь может протекать скрыто, но если прислушиваться к себе, то вы заметите отклонения.

Прежде всего нужно обратить внимание на ноги, кожу, волосы и ногти. Первым звонком, который нельзя игнорировать, часто становятся дискомфорт и необычные проявления в нижних конечностях.

Британские медики выделили шесть характерных признаков, на которые стоит обратить внимание:

Боль при движении. Во время прогулки или тренировки в ягодицах, бедрах или икрах возникают судороги, ломота или сильная усталость, которые стихают через пару минут после остановки.

Слабость и онемение. В стопах или ногах появляется ощущение тяжести, бегают мурашки или чувствуется непривычная вялость мышц.

Холодные ноги. Одна стопа или голень на ощупь заметно холоднее второй ноги или остального тела.

Необычный оттенок кожи. Кожа на ногах бледнеет, приобретает синюшный отлив или неестественно лоснится.

Долго не заживающие язвы. Любые ранки или ссадины на голенях, стопах и пальцах затягиваются неделями либо вовсе не проходят.

Проблемы с волосами и ногтями. На ногах перестают расти волосы, ногтевые пластины становятся ломкими и растут гораздо медленнее.

Врачи предупреждают, что обычно эти проявления нарастают годами. Но если состояние ухудшилось резко и внезапно — это повод как можно скорее обратиться за экстренной помощью.