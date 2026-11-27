Источник: Городские медиа

27 ноября телеведущая Екатерина Андреева отмечает день рождения. Зрители привыкли видеть ее в эфире программы «Время» практически неизменной: кажется, годы не властны над внешностью ведущей. Сама Андреева утверждает, что за свежим видом стоит ежедневная работа.

Телеведущая родилась в 1965 году. Хотя в некоторых источниках указывается 1961, Андреева неоднократно и весьма настойчиво опровергает эту дату.

Как бы то ни было, день Андреевой начинается около шести утра со стакана воды и необычного ритуала: она простукивает тело специальной палочкой, чтобы, по ее словам, разогнать кровь и активизировать организм. Затем следуют тренировки. Телеведущая занимается спортом до девяти раз в неделю: выбирает силовые упражнения, бокс, йогу, плавание и длительные прогулки.

Не меньше внимания Екатерина уделяет питанию. В ее рационе преимущественно натуральные продукты: рыба, яйца, крупы, овощи, фрукты, орехи и мед. При этом жестких запретов нет: если хочется шоколада, ведущая позволяет себе сладкое, не испытывая чувства вины.

Главным секретом молодости Андреева считает не косметологию, а внутренний настрой. Она советует не искать в зеркале новые морщины и сохранять позитивное отношение к жизни.

«Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения, морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить, — 5 минут», — высказалась Екатерина на интервью у Надежды Стрелец.