Пока что Дроздов ходит с двумя палочками Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Телеведущий Николай Дроздов сломал пять ребер на велотренажере, об этом стало известно из сообщений в соцсетях. По данным «СтарХита», 89-летний ведущий получил травму еще три месяца назад.

Николай Дроздов — советский и российский телеведущий, зоолог, профессор МГУ, родившийся 20 июня 1937 года в Москве. Он получил всенародную известность как ведущий передачи «В мире животных» (1977–2018).

«Это было давно. Уже прошло три месяца. Так что он уже поправился, слава богу. Чувствует себя хорошо, соответственно возрасту. Сейчас вот едем с ним на дачу, будем снег чистить», — рассказала супруга телеведущего Татьяна Дроздова.

О том, как именно телеведущий травмировался на тренажере, супруга не уточнила. Пока что Дроздов ходит с двумя палочками. Дважды в неделю он занимается на специальных тренажерах. За восстановлением ведущего следит его супруга.

По рекомендации врачей Дроздов также отказался от многолетнего веганства. Больше 40 лет он не ел мясо, но теперь решил добавить его в рацион. К переменам телеведущий отнёсся спокойно.