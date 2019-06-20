Путин ответил, почему люди не получают в этом году бесплатные лекарства вовремя

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В Ярославской области эта проблема встала особенно остро
Проблемы с получением лекарств из-за чиновников
Фото: Мир 24 / Youtube.com
Сегодня на прямой линии Владимиру Путину задали вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами. В этом году эта тема особенно остро встала в Ярославле: люди падают в обморок в многочасовых очередях, и всё равно не получают то, что им положено, чтобы жить. Речь идёт о списке самых важных лекарств, в том числе для инсулинозависимых людей и для жителей с онкологическими заболеваниями.
— Федеральные деньги перечислены полностью в регионы ещё в феврале. Тем не менее мы наблюдаем сбои. Мы видим, что не вовремя организуются аукционы по покупке лекарств. Недостаточно хорошо налажена система информации, — начал отвечать президент. — Одну область мы проверили: склады завалены лекарствами, а до населения не поступает. Потому что не доводят информацию. Нужно переходить к современным способам работы с людьми.
К ответу подключили министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая начала рассказывать о том, что пациентов в больницах стало меньше, а фельдшерско-акушерских пунктов — больше. Её перебил ведущий, чтобы уточнить о сбоях именно со льготными лекарствами.
— У нас увеличился бюджет. Эти деньги пришли в январе и полностью пришли до 7 февраля в регионы. Выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные и логистические недоработки: смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок. И организаторы здравоохранения не знают про остатки на складах, что они есть, а в аптечной сети нет, — ответила Вероника Скворцова.
Путин также добавил, что в этом году федеральный бюджет вдвое увеличил ассигнования на закупку препаратов по онкологии с 80 миллиардов до 150 миллиардов рублей.
В Ярославской области за нарушения в закупках жизненно важных лекарств заместителя директора департамента здравоохранения оштрафовали всего на 3000 рублей. А ещё зимой областной департамент признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников.
Поделиться
А что, 3000т руб штрафа не наказание ? :-)
Что случилось, что за аномалия, почему од фото Путина только два комментария. Не понял, оппозиция в отпусках?
Виновные в нарушениях, приведших к таким последствиям, я полагаю будут сурово наказаны? Речь то идёт о жизни и здоровье людей