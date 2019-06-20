Путин ответил, почему люди не получают в этом году бесплатные лекарства вовремя

— Федеральные деньги перечислены полностью в регионы ещё в феврале. Тем не менее мы наблюдаем сбои. Мы видим, что не вовремя организуются аукционы по покупке лекарств. Недостаточно хорошо налажена система информации, — начал отвечать президент. — Одну область мы проверили: склады завалены лекарствами, а до населения не поступает. Потому что не доводят информацию. Нужно переходить к современным способам работы с людьми.

Сегодня на прямой линии Владимиру Путину задали вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами. В этом году эта тема особенно остро встала в Ярославле: люди падают в обморок в многочасовых очередях , и всё равно не получают то, что им положено, чтобы жить. Речь идёт о списке самых важных лекарств, в том числе для инсулинозависимых людей и для жителей с онкологическими заболеваниями.

К ответу подключили министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая начала рассказывать о том, что пациентов в больницах стало меньше, а фельдшерско-акушерских пунктов — больше. Её перебил ведущий, чтобы уточнить о сбоях именно со льготными лекарствами.

— У нас увеличился бюджет. Эти деньги пришли в январе и полностью пришли до 7 февраля в регионы. Выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные и логистические недоработки: смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок. И организаторы здравоохранения не знают про остатки на складах, что они есть, а в аптечной сети нет, — ответила Вероника Скворцова.

Путин также добавил, что в этом году федеральный бюджет вдвое увеличил ассигнования на закупку препаратов по онкологии с 80 миллиардов до 150 миллиардов рублей.

В Ярославской области за нарушения в закупках жизненно важных лекарств заместителя директора департамента здравоохранения оштрафовали всего на 3000 рублей. А ещё зимой областной департамент признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников.