Говорят, что удаленная работа может сказаться на ее качестве Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Работа на удаленке сильно экономит время, которое мы тратим на дорогу до офиса. Но у такого формата есть и свои серьезные минусы. О том, как сегодня работодатели возвращают удаленщиков в офис, рассказывает эксперт.

Многие сотрудники привыкли работать из дома. Проблема в том, что в таком формате работников сложнее контролировать. Поэтому некоторые компании вводят гибридный график работы: например, два-три раза в неделю ходить в офис, а в остальные дни работать дома.

Кстати, на эту тему есть несколько исследований. Так, в Китае несколько крупных компаний разрешили одним своим сотрудникам работать из дома по средам и пятницам, а другие должны были посещать офис всю рабочую неделю. Результаты показали, что в последующие два года сотрудники с гибридным графиком работали не хуже, чем те, кто остался в офисе.

В другом эксперименте сотрудники, которые приходили в офис примерно два дня в неделю, говорили, что у них лучше баланс между работой и личной жизнью, больше удовлетворенности работой и меньше чувства изоляции, чем у коллег, которые приходили чаще или реже. При этом на их производительность три дня на удаленке не повлияли.

В то же время полностью удаленная работа может сказаться на ее качестве. Оказалось, на «живых» планерках люди зачастую генерируют больше идей, чем во время видеозвонков. А анализ 20 миллионов научных работ показал, что удаленные команды реже совершают прорывы.

Так как же вернуть удаленщиков в офис? О хитрых приемах работодателей рассказала эксперт Анна Иоспа.

Анна Иоспа, эксперт CEO агентства «АПУМ», преподаватель маркетинга и медиакоммуникаций в Британской школе дизайна, РЭУ им. Г. В. Плеханова, автор программы и преподаватель по управлению репутацией в Высшей школе экономики.

Устраивайте встречи-знакомства. Хотя бы раз в год, а лучше чаще, полезно собирать сотрудников на тимбилдинги, знакомства, мозговые штурмы. Отмечать дни рождения и другие праздники. Важно создать ощущение, что все вы работаете в одном офисе, над одной целью. Так вы внедрите ценность коллектива в удаленную работу.

«Знаю людей, которые остаются на определенной работе только ради коллектива. А по перепискам, по видеозвонкам привить эту ценность человеку очень сложно», — отмечает Анна Иоспа.

Если же не устраивать такие встречи, коллектив быстро расколется на удаленщиков и офисных сотрудников.

Ссылайтесь на показатели. «Есть KPI месяца (ключевой показатель эффективности). Если сотрудник не выполняет эти KPI удаленно, то, соответственно, он переходит в офис», — говорит эксперт. Покажите, что в офисе есть не только работа.

«Есть много крупных компаний, в которых люди мечтают ходить в офис. У них предусмотрены помещения, куда можно вызвать мастера маникюра, есть спортзалы, массажные кресла. Получается, то, что человек успевал сделать на удаленке, он теперь может сделать в рабочее время. А готовые завтраки, обеды и ужины — еще один приятный бонус. Значит, можно не готовить», — рассказывает Анна Иоспа.

Обустройте пространство для отдыха. В темную каморку идти нет никакого желания. Другое дело, когда пространство радует глаз, когда есть места для отдыха с диванами и пуфиками и даже комната, где можно вздремнуть. Нелишними будут уединенные места для созвонов — дома стопроцентной тишины добиться очень сложно.

«Управлять удаленной командой намного сложнее, чем командой, которая в офлайне. На удаленке невозможно полностью контролировать сотрудников, следить, сколько часов они потратили на работу. К тому же, когда вы вместе, можно гораздо быстрее договориться, разделить зоны ответственности. Поэтому самое важное — нанимать сотрудников, которые могут работать без кнута, которым самим интересно делать свой проект и сдавать всё до дедлайна», — отмечает Анна Иоспа.

Привычки на удаленке, которые убивают ваш позвоночник

Работа за компьютером подрывает здоровье сильнее всего Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Наши ежедневные привычки неправильно держать спину, горбиться, сидеть в неудобной позе постепенно, день за днем разрушают суставы позвоночника, межпозвонковые хрящи и провоцируют боль в спине.

Особенно сильно на нас влияют привычки во время работы за компьютером, и неважно, в офисе ли мы сидим или работаем дома, на удаленке. Подробности рассказал врач Дмитрий Симкин.

Дмитрий Симкин, врач-остеопат, основатель Клиники Доктора Симкина. Личный сайт.

Сидеть с ноутбуком на коленях, склонившись над ним

Пожалуй, это самая частая привычка людей, которую можно наблюдать буквально везде: в офисе, на улице, в кафе. Мы располагаем любой гаджет снизу, на уровне нижней части живота или на коленях, и сидим, склонившись над ним. Это ведет к целому комплексу неприятных последствий: согнута спина, напряжены мышцы шеи, сжата диафрагма и органы брюшной полости, нарушено их кровоснабжение. Иными словами, положение, крайне вредное как для всех отделов позвоночника, так и для внутренних органов.

Всегда помните о неприятных последствиях, к которым ведет эта поза, и старайтесь ее корректировать. Если рядом нет рабочего стола, на который можно положить ноутбук, используйте специальную подставку — чтобы вам не приходилось так сильно склоняться над техникой и сгибать спину.

Сидеть за компьютером, съехав тазом вперед, с согнутой поясницей

Спровоцировать такое положение может как сам человек, как бы «съезжая» тазом вперед по офисному креслу и вытягивая руки к клавиатуре, так и мебель: стул/диван с глубокой посадкой или слишком откинутой спинкой. Сидеть в такой позе не только неудобно, но и нежелательно. Голова уходит вперед, между тем шея сильно сгибается. Позвонки шейного отдела испытывают сдавливание, что чревато образованием грыж и протрузий. Более того, большая нагрузка приходится на копчик и тазовое дно, что влечет риск развития кокцигодинии (боли в копчике), застоя крови в тазовых органах и нарушения венозного оттока с формированием варикоза таза и ног.

Сидеть за компьютером с прямой спиной, не пользуясь спинкой

Такое положение люди часто выбирают намеренно, пытаясь сидеть с ровной спиной — привычка, которую формируют у нас со школы. При этом спинка стула отклонена и не поддерживает спину. Долго вы в этом положении всё равно не продержитесь, а определенный вред такая поза принести может.

Не нужно пытаться держать поясницу ровно, она должна быть немного прогнута и в то же время расслаблена. В противном случае мышцы спины будут испытывать длительное напряжение, лишая адекватного кровоснабжения как самих себя, так и позвоночник, который они не только удерживают, но и сжимают. Поэтому уже через несколько минут, скорее всего, вы почувствуете дискомфорт, сильную усталость, переходящую во вполне ощутимую боль, а также желание расслабиться и согнуться.

Сидеть близко к монитору, опираясь на стол, при этом шея вытянута вперед и голова немного запрокинута

Последняя, но при этом не менее популярная привычка у сотрудников офиса или тех, кто работает из дома, — придвинуться к монитору и вытянуть вперед голову и шею. Мало того что таким образом человек портит зрение, потому что нарушает допустимое расстояние от глаз до монитора, так еще и провоцирует напряжение мышц в шейном отделе, что в свою очередь ведет к образованию горбика на шее, остеохондрозу, а в дальнейшем — формированию протрузий и грыж дисков.

А что делать?

Рабочую среду вокруг себя формируем мы сами. Если сидеть на табуретке и держать ноутбук на коленях, сохранять правильную позу не получится, как ни старайся. Поэтому единственный верный совет — заботиться об эргономике рабочего пространства. Вне зависимости от того, дома вы или в офисе. Если вы пытаетесь совместить работу и отдых, то знайте: результат, как правило, получается сомнительный. Для работы необходимо рабочее место, а для отдыха — место отдыха. И требования к ним абсолютно разные.

Обратите внимание на кресло, оно должно поддерживать спину в рабочем положении, близком к вертикали, а поясницу — прогнутой. Если есть возможность выбрать рабочий стул, отдайте предпочтение эргономичным моделям с возможностью отрегулировать наклон спинки, поясничную поддержку, глубину сиденья, синхромеханизм, высоту подлокотников. А ноутбук комфортнее использовать с внешним монитором. Если такой возможности нет, хотя бы приобретите подушку под поясницу, которая разгрузит спину, и подставку для монитора, которая позволит установить экран на более комфортный уровень.

Эргономичное рабочее пространство само поможет вам сохранить верное положение и отказаться от привычек, разрушающих здоровье.