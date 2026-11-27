Актер Владимир Мельников из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» умер из-за болезни. Подробности об этом рассказали близкие из окружения артиста.
«Он болел, у него была онкология. Скончался вчера», — сказали ТАСС в семье Мельникова.
Других подробностей о его болезни не привели. О смерти артиста стало известно сегодня. О трагедии сообщил художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» и заслуженный деятель искусств России Никита Астахов.
Актер умер на 63-м году жизни. Информацию о дате, времени и месте прощания и отпевания обещают разместить позднее на официальном сайте театра «Глас».
Родился Мельников 8 февраля 1964 года. Профессиональное образование он получил в ГИТИСе, освоив специальность «Актёр драматического театра и кино».
Его творческий путь начался в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии (1981–1982 годы). Позже он начал выступал в Московском драматическом театре на Перовской. С 2013 года актер служил в труппе театра «Глас».
В его кинокарьере 39 работ. Зрители помнят Мельникова по таким проектам, как «Кулагин и партнёры», «Час Волкова», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «След», «Солдаты», «Глухарь», «Кодекс чести», «Склифосовский» и «Осиное гнездо».