У Мельникова была онкология Источник: кадр из сериала «Кодекс чести», 2002–2014 год, режиссер Георгий Николаенко, киностудия «2В», по заказу телеканала НТВ

Актер Владимир Мельников из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» умер из-за болезни. Подробности об этом рассказали близкие из окружения артиста.

«Он болел, у него была онкология. Скончался вчера», — сказали ТАСС в семье Мельникова.

Других подробностей о его болезни не привели. О смерти артиста стало известно сегодня. О трагедии сообщил художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» и заслуженный деятель искусств России Никита Астахов.

Актер умер на 63-м году жизни. Информацию о дате, времени и месте прощания и отпевания обещают разместить позднее на официальном сайте театра «Глас».

Родился Мельников 8 февраля 1964 года. Профессиональное образование он получил в ГИТИСе, освоив специальность «Актёр драматического театра и кино».

Его творческий путь начался в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии (1981–1982 годы). Позже он начал выступал в Московском драматическом театре на Перовской. С 2013 года актер служил в труппе театра «Глас».