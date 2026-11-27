В зоне СВО и за ее пределами идут активные боевые действия, а в США надеются закончить их к январю 2027 года (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

США планируют к январю закончить украинский кофликт и снизить риски новой войны. Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился на Вашингтон с обвинениями в действиях против Украины, а Европа выдвинула свои условия по новому раунду переговоров и оказалась на грани войны с Россией. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Взаимные атаки России и Украины

Каждую неделю Россия и Украина наносят удары по территориям друг друга. Таких налетов по РФ за последние семь дней было немало.

В Ростовской области из-за массовой атаки ракет и дронов Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу АО «НЗНП» пришлось приостановить работу.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность», — написал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Еще один НПЗ был атакован в Краснодарском крае. На его территории произошло возгорание. Повреждение резервуаров привело к разливу нефти, сообщили в пресс-службе предприятия «Славянск ЭКО».

«В результате атаки БПЛА 26 ноября 2026 года: значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти; разрушены парки хранения темных нефтепродуктов; получил повреждения трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции; пробитие получили резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания», — говорится в сообщении компании в MAX.

Эти удары привели к новым повреждениям, так как завод не работает после атаки по его территории в сентябре. С того времени там проводились восстановительные работы.

Кроме того, во время атаки дронов в Краснодарском крае также пострадали четыре человека, сообщили в региональном оперштабе. В Славянске-на-Кубани получили повреждения фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.

Один из крупнейших налетов был по Ставропольскому краю. Там обломки беспилотников упали в районе производственных и энергетических объектов. Повреждения также получили здание школы и филиала вуза. Во время атаки ранило двух человек.

Также дроны долетели и до Башкирии. Возникло возгорание в промзоне, рассказал глава администрации Туймазинского района Булат Мусин. К счастью, никто не пострадал.

Серьезные последствия от налета беспилотников были и в других районах. В Перми атака пришлась на промобъект, погиб человек. В Татарстане атаковали нефтехранилище.

Настоящим испытанием на этой неделе стала атака для самарцев. Там в ночь с 24 на 25 ноября сбили 145 дронов. Погиб один человек. Школы пришлось перевести на особый режим. Были и другие последствия — дома остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

В Санкт-Петербурге в ночь с 26 на 27 ноября во время атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали. Обломки дронов упали в Приморском и Выборгском районах, в одной из многоэтажек повреждены фасад здания и остекление.

Еще одна атака была по Донецку. Там беспилотники ударили по автовокзалу «Южный». Повреждения получил автобус, который должен был поехать в Ростов-на-Дону. По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, в результате налета пострадали восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Вместе с этим ВС РФ на этой неделе поразили 14 сухогрузов, задействованных в интересах украинской армии, а также вывели из строя ряд объектов портовой инфраструктуры. Нанесли два массированных и 12 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Несмотря на взаимные атаки страны приступили к очередному обмену телами погибших военнослужащих. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, российская сторона передала Украине 250 тел погибших военных, украинская сторона вернула России 22 тела.

Также страны планируют до конца 2026 года провести масштабный обмен военнопленными. Кремль сообщал, что он состоится в ближайшее время, сейчас процесс находится на финальной стадии согласования. Договоренность об этом была достигнута на переговорах России и Украины при посредничестве США в Абу-Даби.

Киев обвинил США в действиях против Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился на Вашингтон с обвинениями в действиях против Украины. Он пожаловался, что система Starshield часто перестает работать, а ракеты для комплексов Patriot становятся всё более дефицитными.

Starshield — спутниковая система SpaceX для госорганов и военных США, представлена в 2022 году. Базируется на технологиях Starlink, но ориентирована на задачи нацбезопасности: обеспечивает защищенную связь (в том числе для кораблей и самолётов), ведёт наблюдение за Землёй, позволяет размещать спецнагрузку заказчиков. Отличается усиленным шифрованием, спецтерминалами и контролем со стороны Пентагона. На октябрь 2026 года на орбите — около 245 активных аппаратов; в рамках развития идёт реализация программы MILNET (порядка 480–490 спутников). Часть данных о системе засекречена.

«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что на фоне дискуссий о путях завершения войны система Starshield то работает, то сталкивается с ограничениями. Ракеты для комплексов Patriot становятся всё более дефицитными, а к тому же предпринимаются шаги, препятствующие их поставкам. И всё это происходит в то время, когда расчёт Путина строится на зимнем периоде», — написал Зеленский в соцсети X.

Он заявил, что эта ситуация складывается в момент, когда американская сторона не даёт «добро» на поставки ракет-перехватчиков.

«Тем самым Америка ставит себя в крайне неприятное положение. С политической точки зрения это выглядит так, будто она принуждает Украину к невыгодным компромиссам», — отметил он.

О том, что Украина уже продолжительное время не может получить около 60 зенитных ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, подтвердили и в Financial Times. Там отметили, что поставки в том числе из европейских арсеналов ожидают одобрения главы Пентагона Пита Хегсета.

Первые 8 ракет РАС-3 должны были поставить Киеву еще в сентябре, по 10 Украина должна была получить в октябре и ноябре, еще 12 — в декабре. В данный момент, ни одна из четырех партий товара еще не получила разрешения на доставку.

От помощи Украине с каждой неделей отказываются всё больше стран. На этот раз Словакия заявила, что не станет участвовать в новом кредите ЕС для Киева. По словам премьер-министра республики Роберта Фицо, в стране опасаются, что Украина не вернёт выделенные ей ранее 90 млрд евро, как и не погасит дальнейшие кредиты.

В Чехии тоже критикуют постоянные поставки и кредиты для Украины. По информации премьер-министра Андрея Бабиша, Киев с начала конфликта получил уже 520 миллиардов евро прямой и косвенной помощи.

«И теперь Зеленский получил ещё 90 млрд евро, предположительно на 2026–2027 годы. Теперь ему требуется ещё 70 млрд. Хочу спросить: какова конечная цель? Мы собираемся ежегодно выделять Украине по 135 млрд евро? И как долго — десять, двадцать, тридцать лет? Что это за стратегия?», — заявил Бабиш в разговоре с Bloomberg.

Украине грозит катастрофа

В следующем году весной-летом Украину ждет массовое банкротство. Ситуация напрямую затронет украинских аграриев, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«Особенно это коснется малого бизнеса. Мы фактически окажемся заложниками того, что малый бизнес массово будет уходить в дефолт», — сказал он в разговоре с УНИАН.

Он добавил, что сначала ситуация приведет к тому, что одни начнут перепродавать свою продукцию, а другие объединяться в кооперативы.

«Но опять же, чтобы объединяться в кооперативы, нужно иметь будущие рынки сбыта — а их фактически нет», — предупредил эксперт.

Он также охарактеризовал ситуацию в аграрном секторе страны как критическую. При этом Марчук отметил, что сегодня нет условий, при которых сельское хозяйство страны сможет нормально пережить следующий сезон из-за большого количества прогнозируемых остатков и нарушенного экспорта.

«Мы должны понимать: многие аграрии пошли ва-банк, посеяли озимые. Вопрос: а что вы, ребята, будете делать с этой пшеницей летом, когда у вас и так склады забиты продукцией?» — задался вопросом собеседник агентства.

Европа оказалась на грани открытой войны с РФ

Эстония находится на грани начала открытой войны с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

На этой неделе в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Причиной стали обвинения Москвы в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, а также решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

Кроме того, Эстония поддерживает Киев и тайно пропускает украинские дроны через свое воздушное пространство, утверждают в МИД РФ. Российские дипломаты отмечают, что снаряды летят атаковать северо-запад России, и такие случаи фиксировали неоднократно.

«Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — говорится в сообщении министерства. Дипломату заявили протест.

В МИД считают, что Таллин не просчитал последствия своих действий. По оценке министерства, закрытие границы ударит прежде всего по самой эстонской экономике и отразится на Таллине и его союзниках по ЕС и НАТО.

Также в Таллине мешают проходу российских грузовых судов по Балтике.

«Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады», — добавили российские дипломаты.

Месяцем ранее Эстония полностью запретила провоз российского и белорусского зерна через свою территорию. По оценке Москвы, в стране также усиливается давление на русскоязычных жителей, которые не согласны с официальной линией властей.

В МИД заявили, что русский язык запрещают на всех уровнях. Тех, кто поддерживает Россию, преследуют по уголовным делам и депортируют.

«В своих полицейских методах власти не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви», — добавили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Москва оставляет за собой право защищать свои интересы и права граждан политико-дипломатическими мерами. О конкретных шагах в заявлении не говорится.

Аналогичная ситуация складывается у Москвы с Варшавой. Замминистра национальной обороны республики Станислав Взьонтек в интервью Polskie Radio 24 заявил, что разрыв Польши дипломатических отношений с Россией может обернуться угрозой войны.

Поводом для этого комментария стал вызов российского посла Георгия Михно в польский МИД 24 ноября. Тогда Варшава обвинила Москву в якобы нарушении своего воздушного пространства.

США пытаются снизить риск новой войны

США активно пытаются снизить снизить риск новых столкновений с Россией и Украиной после окончания СВО. Об этом журналистам заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

«Надёжные гарантии по образцу статьи 5 могли бы существенно снизить риск новой войны. Такие обязательства — одни из самых серьёзных, которые могут взять на себя Соединённые Штаты, и они требуют тщательного рассмотрения. Гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе», — сообщил он в соцсети X.

По его словам, Америка стремится к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации. Кроме того, НАТО и его партнеры должны быть уверены в том, что Москва будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей.

«Для этого необходимы чёткие заявления о намерениях, подкреплённые заслуживающими доверия и поддающимися проверке обязательствами. Любая система договорённостей должна сохранять суверенитет всех участвующих стран и их право самостоятельно принимать решения», — подчеркнул Кушнер.

Он добавил, что в ходе закрытых бесед и многосторонних обсуждений США продолжит работать с Украиной, европейскими партнерами и Россией в ближайшие недели. Вашингтон намерен выработать общее понимание этой архитектуры.

Как подчеркнул Дональд Трамп в разговоре с лидерами «коалиции желающих», сотни миллиардов, которые сейчас расходуются на эту войну, можно было бы вместо этого инвестировать в экономику стран, создавать рабочие места, стимулировать рост, снижать цены на энергоносители и укреплять инфраструктуру.

Новый раунд переговоров и прекращение огня

Страны продолжают готовиться к новому раунду трехсторонних переговоров. Подробности об этом рассказали в Кремле.

«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости».

Также он напомнил, что Москва готова продолжать гуманитарные операции. Инициатива РФ по такой миссии в Константиновке до сих пор актуальна и её позиция не менялась. Однако пока Кремль так и не получил реакции по этому поводу от киевского режима.

Вместе с этим известно, что европейцы настаивают на проведении четырехсторонних переговоров по Украине. Однако пока непонятно, какая «добавленная стоимость» может появиться в этом процессе от их участия, считает Песков.

Тем временем США призывают Украину пойти на мирную сделку, чтобы завершить конфликт уже к январю 2027 года. Киев же настаивает сначала на обсуждении гарантий безопасности, однако Трамп отказывается от этой идеи.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить (мирное — ред.) соглашение», — сказал Трамп журналистам.

Он также добавил, что не ограничен сроками завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что «просто хочет, чтобы это закончилось».

Зеленский считает, что США таким образом давят на Украину.

«Мы (украинцы — Прим. Ред.) и русские понимаем стремление действовать очень быстро. Мы понимаем, какой ценой это может обойтись», — сказал он в интервью Bloomberg.

Рассуждая об урегулировании украинского конфликта, американский лидер заявил, что «для танго нужны двое». По его мнению, все хотят завершения конфликта. Это также важно для России. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима.

«Я думаю, (президент РФ Владимир — ред.) Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю… Думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы она закончилась. И могу сказать вам, что НАТО хотела бы, чтобы она закончилась», — сказал Трамп на мероприятии в Мар-а-Лаго.

На мир между странами надеется первая леди США Мелания Трамп. В эфире телеканала Fox News она выразила надежду, что о новом прекращении огня Москва и Киев могут договориться до Рождества.

По ее словам, переговоры по этому поводу уже ведутся. При этом первая леди не уточнила, о каком именно перемирии идёт речь, кто участвует в переговорах и на какой стадии они находятся.

«Прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождеством. Я надеюсь на это», — подытожила первая леди.

Иное мнение по этому поводу у кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Политик считает, что у конфликта есть три исхода.

«Либо НАТО начнёт войну, и она перерастёт в третью мировую, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия», — рассуждает она в соцсети X.

Европа выдвинула условия по переговорам

Новые предварительные условия для переговоров с Россией выдвинула Еврокомиссия. Об этом заявила председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен. Среди них — «энергетическое перемирие» на всю зиму и новая сделка по свободному проходу судов в Черном море на Украину.

«Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и сделку для безопасного прохода судов по Черному морю», — заявила Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

По мнению главы Еврокомиссии, выполнение этих требований продемонстрировало бы серьёзность намерений Москвы в переговорном процессе. Она подчеркнула, что в Европе будут оценивать действия России, а не только её заявления.

Фон дер Ляйен также сообщила, что европейская делегация примет участие в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Брюссель намерен продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Москву.

Пока официальных договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве, а также решения об их участии в трехсторонних переговорах по Украине нет, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков. Также Москва не ведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Однако РФ имеет определенные контакты с представителями некоторых европейских стран. При этом приглашение представителям Европы посетить Москву для уточнения их переговорной позиции остается в силе.