Ярославская область вошла в число тех, где люди не получают жизненно необходимые лекарства

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Об этом сообщил Минздрав после проверки
Ярославцы не были своевременно обеспечены лекарствами по вине департамента здравоохранения
Фото: Александра Савельева
Росздравнадзор проверил, как в регионах страны обеспечивают граждан льготными лекарствами. Выяснилось, что Ярославская область вошла в число тех, где лекарства выписывают несвоевременно. Также в нашей области Росздравнадзор зафиксировал отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний.
— В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний по причине несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона. Также на протяжении длительного периода времени не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Зимой департамент здравоохранения Ярославской области признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников. Из-за этого в поликлиниках были огромные очереди, в которых люди даже падали в обморок. Они ждали с пяти утра, чтобы получить бесплатные лекарства, положенные по региональному списку. Правда, в этой поликлинике проблему быстро решили, но из других периодически продолжают приходить жалобы.
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