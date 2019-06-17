Ярославская область вошла в число тех, где люди не получают жизненно необходимые лекарства

Росздравнадзор проверил, как в регионах страны обеспечивают граждан льготными лекарствами. Выяснилось, что Ярославская область вошла в число тех, где лекарства выписывают несвоевременно. Также в нашей области Росздравнадзор зафиксировал отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний.



— В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний по причине несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона. Также на протяжении длительного периода времени не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

