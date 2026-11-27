Многие жизненные вещи часто не поддаются логике или заставляют в ней сомневаться, но не задания, которые разработал ученый начала XX века Яков Перельман. Специально, чтобы потренировать мозг математикам (он и сам был одним из них), он придумал любопытные задачки на логику и смекалку. Предлагаем попробовать решить одну из них и проверить, насколько гибкий у вас мозг.