Многие жизненные вещи часто не поддаются логике или заставляют в ней сомневаться, но не задания, которые разработал ученый начала XX века Яков Перельман. Специально, чтобы потренировать мозг математикам (он и сам был одним из них), он придумал любопытные задачки на логику и смекалку. Предлагаем попробовать решить одну из них и проверить, насколько гибкий у вас мозг.
Рассмотрите фигуру месяца на картинке. Нужно разделить ее на шесть частей, проведя всего две прямые линии. Как это сделать? Когда будете готовы дать ответ, раскройте правильный ответ ниже.
Раскрываем правильный ответ?
Да
Давайте бегом