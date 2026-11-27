Агата и Петр Дранга сыграли свадьбу в августе 2025 года, а 1 декабря у них родилась дочь Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Год назад Агата Дранга в третий раз стала мамой, но надолго задерживаться в декрете не собиралась. Она взялась за себя, начала ходить в спортзал, следить за питанием, и за короткий срок пришла в такую форму, что ее поклонники не верят, что перед ними мать троих детей. Кадры с впечатляющим результатом появились у нее в соцсетях и вызвали море восторженных откликов у подписчиков.

Еще в начале года артистка честно признавалась, что возвращение в форму дается ей непросто. При комфортном для себя весе в 54–55 кило после родов стрелка весов замерла на отметке 61,5 килограмма и долго не хотела двигаться вниз.

— Видимо, чем старше становлюсь, тем тяжелее входить в форму, — делилась артистка. — Как будто бы визуально всё не так плохо, но на весах мы имеем 61 килограмм. Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок — всё исключила. Но опять же надо отдать должное: я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было.

Агата шутила над своей нетерпеливостью, делилась кадрами из тренажерного зала и жаловалась, что сложнее всего ей отказаться от любимого капучино и шоколада.

Актриса не сдавалась, и в результате тренировки и контроль питания принесли свои плоды. Сначала Агата показала стройную фигуру в бикини во время недавнего отпуска на Мальдивах, а теперь закрепила успех серией кадров в облегающем лыжном костюме.

В соцсетях актрисе пишут: «Не костюмы украшают, а Агатик украшает эти костюмы» Источник: rally.moscow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этой зимней фотосессии в соцсетях Агату засыпали комплиментами в комментариях. Подписчики отмечают, что даже плотная спортивная экипировка, которая обычно скрывает силуэт, не смогла спрятать точеную фигуру многодетной мамы.

Поклонники Агаты предвещают, что число горнолыжников в этом сезоне приумножится кратно Источник: rally.moscow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подписчики обращают внимание на «бесконечные ноги» актрисы, «волшебную талию» и хрупкость, в которую трудно поверить, зная, что у нее трое детей.

— Какая красивая! И ведь мамочка троих ангелочков! И это не только великолепная природа, но и каждодневный труд! Смотрю на вас и вдохновляюсь с понедельника начать заниматься собой, — пишут подписчики Агате.

— Боже, Агата стала худее, чем была до родов. Вот это выдержка, — восхищаются в комментариях.

— Ух, ну и фигурка, и эта прекрасная женщина родила 3 детей, — засыпают комплиментами Агату.

А кому-то, чтобы выразить свой восторг, хватает двух слов: «Чертовски хороша!»

Подписчики не верят, что перед ними мама троих детей Источник: rally.moscow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие комментаторы связали цветущий вид Агаты с переменами в ее личной жизни. По мнению поклонников, брак с Петром Дрангой пошел ей на пользу, а сам музыкант «раскрыл в ней женщину».

Петр и Агата познакомились летом 2024 года. После громких судов с бывшим супругом, актером Павлом Прилучным, эти отношения принесли ей спокойствие. В мае 2025 года музыкант сделал ей предложение, а в августе влюбленные сыграли свадьбу. 1 декабря 2025 года у супругов родилась дочь. Для Петра Дранги малышка стала первенцем, а для Агаты — третьим ребенком.