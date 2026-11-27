Спортсменка из Забайкалья переехала в Аргентину Источник: Туяна Дашидоржиева

Спортсменка Туяна Дашидоржиева, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Рио, сейчас живет в Аргентине, хотя всё свое детство знаменитая лучница провела в деревянном бараке в Чите. Большой спорт стал для нее шансом получить благоустроенную квартиру для своей семьи. Она первой в постсоветской истории страны победила на чемпионате мира по стрельбе из лука.

В интервью «Чита.Ру» спортсменка призналась, что всю жизнь живет под двумя именами, и объяснила, как ей удалось попасть на Игры в 20 лет. Сейчас она воспитывает маленькую дочку, планирует получить еще одно гражданство. Кроме того, Туяна рассказала о неожиданном опыте съемок в рекламе американского бренда воды и о том, скучает ли она по родному Забайкалью.

— Где и когда вы родились? В какой семье?

— Я родилась в селе Цаган-Челутай, это Могойтуйский район. Родилась в обычной семье, родители тогда только недавно закончили школу. До трех лет мы жили в деревне, а потом переехали в Читу.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— А что за история с двумя именами?

— Что касается имен, тут вышла целая история. Меня назвали Туяна, и все документы были на это имя. Но, так как мы буддисты, ходим в дацан, мне сказали, что это имя мне не подходит. Первый год жизни я часто болела. И в годик меня переименовали, дали тибетское имя — Симгит. Но документы никто не переделывал. В школе я жила под именем Симгит, в журналах везде была Симгит, хотя по паспорту оставалась Туяной.

Я сама узнала об этом поздно, когда поехала на первые соревнования в Улан-Удэ. Тренер спрашивает: «Почему мы знаем тебя как Симгит, а у тебя имя Туяна?» Я сама об этом не знала! С тех пор я живу под двумя именами. На соревнованиях я официально Туяна, но в жизни для близких остаюсь Симгит. Переделывать документы было слишком сложно — там ведь не только паспорт, но и СНИЛС, ИНН, нотариальные согласия. Я выросла как Симгит, мне это имя ближе, поэтому я от него не отказываюсь.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— Опишите барак, в котором вы жили, и условия в нем. Повлияло ли это на ваше желание в будущем жить в лучших условиях?

— Это был обычный двухэтажный деревянный барак в районе «Северянки». В Чите таких много в центре. В квартире было очень уютно, но условия были специфические: общий туалет на улице, очень старый, рассчитанный на несколько бараков. Нужно было выносить помои и приносить воду с колонки. Сверху жили соседи-алкаши, от которых было много хлопот.

Источник: Туяна Дашидоржиева

Конечно, комфорта очень хотелось. Особенно когда я стала подростком и ходила в гости к подругам и одноклассницам в квартиры со всеми удобствами. Это сильно мотивировало. У меня не было так, что я жила только мечтой о спорте. Была и материальная мотивация. Я понимала, что перспективы в стрельбе есть. Видела, как наши спортсмены, например, бронзовый призер Олимпиады Баир Баденов, приезжали на BMW, им давали квартиры. Я понимала, что спорт — это мой шанс, чтобы мы с семьей переехали в благоустроенную квартиру.

— Как вы начали заниматься стрельбой из лука?

— В детстве я перепробовала многое: лепка, бисероплетение, спортивная гимнастика, легкая атлетика, восточные танцы. Танцами я занималась очень много и была там впереди. В 10 лет родители отдали меня на стрельбу из лука, но мне сказали, что я маленькая, нужно подождать годик. Я не сильно загорелась, но через год меня снова привели. В 11 лет я попробовала и сильно влюбилась, это мне понравилось больше всего на свете. Я продолжала ходить и на танцы, но, когда отменилась одна поездка на выступление, я немного обиделась и решила упорно тренироваться в стрельбе. Танцы потом бросила.

Источник: Туяна Дашидоржиева Источник: Туяна Дашидоржиева

— Как попали на Олимпиаду?

— Путь был долгим. В 2010 году в 13 лет я стала второй на первенстве России, меня взяли в сборную. С 2010-го по 2014 год я была в молодежной сборной. В 2014-м выиграла Кубок России среди взрослых, меня начали брать в основной состав. В 2015 году мы исторически выиграли чемпионат мира и взяли квоту на Олимпиаду. А в 2016-м на чемпионате Европы я заняла второе место лично и отобралась на Игры в Рио. Мне было 20 лет.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— Какие чувства испытывали на соревнованиях?

— На соревнованиях чувства были всегда разные. Были и страх, и волнение, и трепет, и классные эмоции от побед. Я становилась увереннее, но при этом всё равно очень боялась. Страх то ослабевает, то снова накатывает. Первый выезд за границу в 14 лет на Кубок Европы в Италию был для меня космическим. Я как будто слетала на другую планету! Я не верила, что есть мир за пределами нашего края, где люди живут по-другому. Потом я привыкла к иностранцам и каждый раз, возвращаясь в Читу, удивлялась, что все говорят по-русски. При этом я всегда очень скучала по Чите, это мой любимый город. Там дом, уют, родители.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— В какой стране вам понравилось больше всего и почему?

— У меня остались очень теплые воспоминания об Испании. Там было невероятно красиво, и я чувствовала себя очень хорошо. Еще мне очень понравилось в США, я была там три раза. В целом мне нравится везде, где я побывала: и в Хорватии, и в Италии, и в других странах Европы. В каждой стране есть что-то прекрасное и своя уникальная культура. Путешествия теперь стали обязательной частью моей жизни. И в Аргентине нам тоже очень нравится жить.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— Гордилась ли ваша семья вашим успехом?

— Конечно. Им пришлось быть очень сильными, чтобы отпускать меня в 14 лет непонятно куда на месяц. Они всегда меня поддерживали, помогали со школой, носили документы в вуз вместо меня. На Олимпиаде они так переживали, что не могли смотреть, отворачивались, плакали. Я сейчас рассказываю и сама чуть не плачу.

— Отметили ли ваш успех местные или федеральные власти?

— Да. Олимпийский комитет дал машину BMW4 и премии. Наш Забайкальский край тоже очень сильно помогал. Когда мне нужен был запасной лук, мне его профинансировали. Когда нужно было отправить моего личного тренера на Олимпиаду, тоже помогли. После победы мне подарили четырехкомнатную квартиру — это то, к чему я и шла. Потом я ее продала, купила родителям другую квартиру.

Мне запомнилась фраза тренера сборной, что самое главное, что мы привозим с Олимпиады, — это радость для края. Чтобы люди почувствовали, что это не только моя медаль, но и их. Было очень ценно подарить эту радость.

— Почему решили дальше не связывать свою жизнь со спортом?

— Я еще с детства думала, что не буду всю жизнь отдавать стрельбе. Мне хотелось попробовать разное. Взяв главную медаль, я столкнулась с кризисом — спортивным и личным. Я тяжело выходила из спорта, но благодарна себе, что пошла дальше. Мне хотелось пожить по-другому. После Олимпиады было много внимания, интервью, меня узнавали. Я в этом пожила, а потом переехала в Сочи и начала жизнь обычного человека, где никто не знает про мою медаль.

Источник: Туяна Дашидоржиева

В Сочи я пожила с женихом, а потом уже мужем три года. У нас случилась замершая беременность, и после этого мы всё равно планировали ребенка. В какой-то момент мы поняли, что хотим еще попутешествовать вдвоем, а потом уже снова планировать малыша. Мы отправились в путешествие: доехали до Читы, Улан-Удэ — муж оттуда, а потом покатались по странам. Дубай, Вьетнам — перезимовали там, Грузия, Турция, Малайзия, Китай, Казахстан.

— Сейчас вы живете в Аргентине. Как и почему решили переехать туда?

— Нам начали рассказывать, что в Аргентине люди рожают, получают гражданство, и им открывается безвизовый режим в более 170 странах. Мы подумали, что это идеально вписывается в наши планы. Мы любим путешествовать, и такое гражданство нам бы не помешало. Мы решили ехать сюда. Здесь начали готовиться к беременности, запланировали ее, и вскоре у нас получилось. Мы родили здесь дочку и сейчас подаемся на гражданство.

Источник: Туяна Дашидоржиева

— Что было самым сложным в начале после переезда? Как вы адаптируетесь — вливаетесь в местное сообщество или в русскоязычное?

— Так как мы уже много переезжали, чего-то суперсложного не было. Но первые три месяца после переезда за границу всегда даются тяжело — это апатия, поиск новых смыслов. В местное сообщество мы пока не влились полностью, но здесь очень общительные люди: мы гуляем с дочкой, к нам постоянно кто-то подходит поболтать, делают комплименты детям, здесь их очень любят.

— На скольких языках говорите?

— Общаемся на испанском. Но, чтобы чувствовать себя лучше, мы в активном русскоязычном сообществе. Я хожу на танцы к русской девочке, у меня есть русские подруги, муж играет в футбол с русскими. Дружбы с местными пока нет, хотя на прошлой квартире соседи помогали нам, когда я родила, приносили еду в первые дни.

— Чего вам очень не хватает в Аргентине из жизни в России?

— Иногда хочется русской еды, но это редко — здесь есть русские кафе. Бывает, не хватает комфорта в виде доставок и самокатов, как в больших городах России. Но Аргентина сейчас очень развивается, стало комфортно. Самое главное — не хватает близких. Мы в другой точке мира, билеты дорогие, перелет долгий. Мы пока не летали в гости, и к нам никто не приезжал.

Источник: Туяна Дашидоржиева Источник: Туяна Дашидоржиева

— Как прошли ваши роды в Аргентине? Российского опыта у вас нет, но по опыту подруг, родственниц, знакомых видите ли вы разницу в подходе к роженицам? Если да, в чем она заключается?

— Я рожала в частной клинике по страховке, которую мы оформили сразу по приезде. Беременность и роды прошли шикарно. Опыта в России у меня нет, но, думаю, если сравнивать с частной в Москве — условия плюс-минус будут одинаковые. Классная палата, хорошие врачи.

Источник: Туяна Дашидоржиева

Я общалась с людьми, которые рожали здесь в бесплатных государственных больницах. И если сравнивать с опытом в России, самое главное отличие — это отношение к людям и детям. Здесь все акушерки доброжелательные, никто не орет на родах, все спрашивают, комфортно ли тебе. Плюс партнерские роды — это обычная норма. Никто даже не спрашивает, хочешь ли ты, чтобы муж присутствовал. У нас никто не спрашивал, муж просто заселился в палату, и мы рожали вместе. Он был рядом, а потом сразу забрал ребенка.

Для пап не требуют никаких дополнительных анализов или подготовок. К сожалению, бабушки и дедушки еще ни разу не видели нашу дочку. Мы очень хотим, чтобы они приехали в гости или мы сами съездили к ним. Но пока мы не можем этого сделать из-за процесса получения гражданства Аргентины. Пока наше дело рассматривают, нам нельзя выезжать из страны.

А вообще, любовь к детям здесь волшебная. После родов все подходят, говорят комплименты. Когда заходишь в автобус с ребенком, водитель кричит в салон: «Освободите два места!»

Источник: Туяна Дашидоржиева Источник: Туяна Дашидоржиева

— У вас был опыт съемки в рекламе. Расскажите об этом.

— Да, я снялась в рекламе американского бренда воды Essentia. Знакомая отправила мне рекламу кастингового агентства в Буэнос-Айресе, они искали лучницу азиатской внешности. Дочке тогда было около 7 месяцев, я после родов набрала вес и была не в лучшей форме. Но подумала, что всё равно надо откликнуться.

Они дали задание: записать видео на испанском, рассказать о себе, показать, как я пью воду и как стреляю из лука, хотя его у меня здесь нет. Я прошла отбор, пришла на очный кастинг. Нас было двое, у другой девочки был лук, хоть и непрофессиональный. Я попросила его, чтобы пройти кастинг, и выбрали меня. Съемки проходили в соседней стране — Уругвае. Они сами нашли лук и локацию. У нас была огромная команда, разные модели. Снимали в карьере 5 часов. Через пару месяцев мне заплатили гонорар, и реклама вышла в Америке.

— Вы ведь еще баллотировались в депутаты?

— Да, было такое в 2018 году. Честно говоря, это была не моя инициатива, мне просто предложили. Сначала я даже не знала, что делать, но потом мне стало интересно. Мне хотелось как-то влиять на развитие нашего края. Я много ездила по миру и думала, что могу предложить что-то полезное для своего города. Но я не прошла. Мне тогда было около 22 лет. Сейчас мне 30, и таких политических амбиций у меня уже нет. Я уехала из Читы и начала обычную жизнь. Но я всё равно считаю, что молодому поколению есть место в общественной деятельности. У молодежи есть энергия и новые идеи.

Сейчас я не планирую идти в политику. Но у меня есть мечта. Я очень хочу помогать краю. Если я когда-нибудь стану очень богатой, я бы вложилась в развитие туризма в Забайкалье. Мне хотелось бы создать какую-то новую точку притяжения, чтобы люди ездили туда отдыхать и смотреть на нашу природу. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу это сделать.

— Тоскуете ли вы по Забайкалью и России?

— Очень скучаю. И по Забайкалью, и по Сочи, и по Питеру — по всем местам, которые стали мне родными. Очень хочу съездить в гости. Но возвращаться, чтобы там жить, мы не хотим. И я, и муж такого мнения. В гости — да, а жить — нет.

— Какие планы на будущее: останетесь в Аргентине или, может быть, в третью страну?