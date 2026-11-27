Ритуал уже прозвали в соцсетях «денежной засолкой» Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Зумеры придумали альтернативу денежному кофе по четвергам. В Сети завирусился новый ритуал для привлечения богатства. Теперь молодежь солит денежные купюры по воскресеньям, а на утро проводит по ним левой рукой, произнося волшебную фразу: «Вожу к деньгам». Откуда зародился этот тренд и может ли он реально помочь поправить финансовое положение?

Вирусный ролик появился этой осенью в одной из соцсетей. В нем автор утверждает, что этот простой способ реально помогает ему привлечь деньги — причем из самых неожиданных источников. Реакция подписчиков не заставила себя ждать: интернет-пользователи сразу начали тестировать ритуал и рассказывать о нем другим.

Мы попросили участницу «Битвы экстрасенсов» оценить современный магический ритуал.

— Соль действительно можно считать активатором денежного магнита, но я бы ритуал доработала. Соль — самое мощное оружие для любых чисток: будь это дом, физический сосуд или энергия самого человека. Еще наши предки использовали соль для различных ритуалов. Считалось, что если к вам в гости пришел какой-то нехороший человек, он позавидовал, например. Или в доме даже просто накопилась отрицательная энергия, то хозяйкам нужно по углам рассыпать соль. Потом ее три дня не выметали, чтобы она впитала в себя всё плохое. А после мощной чистки можно привлечь и богатства, — рассказывает Валентина Лемягова.

Эзотерик уверена, что вера и настрой усиливают результаты ритуала. Конкретно этот магический прием она рекомендовала слегка видоизменить.

— Наши предки для привлечения денег складывали в кошелек лавровый лист. Честно признаться, у меня у самой под чехлом моего телефона лежит лаврушка для этих же целей. Поэтому я бы рекомендовала добавить к ритуалу с солью еще и листья лаврового дерева, — рекомендовала участница 24-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Зато психологи в подобные ритуалы не верят и уверенно заявляют, что его редкое «срабатывание» — не более, чем обычное совпадение. Популярность подобных магических приемов, как объясняют специалисты, — в стремлении снять с себя ответственность и переложить ее на что-нибудь другое (карты таро, соль и т. д.). Подобная безоговорочная вера в ритуалы может только усилить тревожность и беспомощность, когда реальность не соответствует ожиданиям.