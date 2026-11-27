В Ярославле скорректировали правила благоустройства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 27 ноября на заседании муниципалитета депутаты утвердили изменения в правила благоустройства города. Новшества, в том числе, коснулись уборки мусора.

В частности в правилах прописали, что региональный оператор обязан согласовывать графики вывоза твердых коммунальных отходов с уполномоченным подразделением мэрии. Кроме того, установлен срок уборки контейнерных площадок и прилегающей территории — не позднее трех часов после окончания времени вывоза отходов, предусмотренного графиком. Также рекомендовано устанавливать видеонаблюдение на контейнерных площадках.

Кроме того, в правила благоустройства включили новую единицу — пешеходный центр.

«На мэрию возложены полномочия по его организации и благоустройству», — пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Напомним, 26 ноября стало известно, что власти отказались от идеи размещения мусороперегрузочной станции под Ростовом Великим в Ярославской области. Об этом после встречи с жителями сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева. Ранее жители поселка Семибратово забили тревогу из-за информации о планируемом строительстве перегрузочной станции у деревни Вахрушево. Объект был указан как планируемый.