В деревне Вахрушево не будут строить мусороперегрузочную станцию Источник: Ольга Яковлева / 14.RU

Власти отказались от идеи размещения мусороперегрузочной станции под Ростовом Великим в Ярославской области. Об этом после встречи 26 ноября с жителями сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева.

«Провела очередную встречу с жителями деревни Вахрушево Ростовского округа. Участок рядом с этим населенным пунктом под мусороперегрузочную станцию не рассматриваем — решение зафиксировано, возвращаться к нему не будем», — указано в обращении и. о. министра.

Ранее жители поселка Семибратово забили тревогу из-за информации о планируемом строительстве перегрузочной станции у деревни Вахрушево. Объект был указан как планируемый. Территориальную схему утверждали на 10 лет. По словам ярославцев, тот самый выбранный участок находится рядом с водозаборным предприятием, обеспечивающим водой всю деревню. Люди боялись за собственное здоровье.

Красной стрелкой указано место, где хотели разместить станцию для перевалки отходов Источник: Яндекс / Карты

Необходимость в строительстве станции возникла из-за грядущего передела мусорной системы региона. В 2027-м в Ростове Великом закроют полигон ТБО из-за его несоответствия требованиям законодательства. Ростовский мусор повезут на «Скоково» в Ярославль.

«В связи с этим „плечо“ вывоза отходов увеличивается в разы. Поэтому необходимо создание перегрузочной станции. Именно поэтому данный объект включен в территориальную схему в качестве потенциального объекта строительства», — объясняли в министерстве.