Вот такие роскошные интерьеры обещают в пансионате, судя по фото в соцсетях. Там же пишут про отличные условия, уход, заботу и прогулки Источник: Пансионат «Наши добрые руки» / Vk.ru

В распоряжении редакции E1.RU появилась новая аудиозапись из частного екатеринбургского пансионата «Наши добрые руки». На ней некая сотрудница рассказывает, смеясь, как ударила пожилую постоялицу: «Ложкой по башке как впечатала». Также прокомментировать всё, что творится в стенах заведения, мы попросили эксперта. Выводы получились неутешительные.

Что случилось в начале истории

Мы рассказывали историю 85-летней Галины Ивановны, которую избили и связали в пансионате. Ее увезли оттуда на скорой с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом пальца. Врачам скорой пожилая женщина рассказала, что ее побила сотрудница учреждения.

К счастью, серьезных травм обследование не показало: у женщины были ушибы мягких тканей. Сама хозяйка дома престарелых, когда возмущенные родственники начали звонить ей, всё отрицала, уверяла, что Галина Ивановна упала и ударилась, а потом прислала фотографию, где старушка лежит связанной на кровати, заявив при этом родным, что та ведет себя буйно, а у них есть законное право связывать постояльцев при плохом поведении.

Фото связанной Галины Ивановны послали родным, хотя такие меры в частных пансионатах вне закона. Связывание (фиксация) допустимо только в медицинских учреждениях под контролем врача и с записью в медкарте Источник: предоставлено родными Галины Ивановны

Возможно, родным так и не удалось бы ничего доказать (у Галины Ивановны деменция, проблемы с памятью, всё можно было бы списать на то, что всю историю она придумала), но у них случайно оказалась аудиозапись — голосовое сообщение, которое хозяйка пансионата отправляла другой сотруднице, но по ошибке переслала в чат родным.

В том голосовом сотрудница с матом и смехом рассказывала, как била Галину Ивановну, которая не спала ночью, по голове телефоном так, что аппарат погнулся. Больше всего она переживала за телефон. По словам родных первой пострадавшей, на аудио записаны слова владелицы заведения Екатерины Трошиной, на нее зарегистрирован ИП.

Родные пострадавшей утверждают, что голос на записи принадлежит хозяйке пансионата Екатерине Трошевой Источник: предоставлено родными Галины Ивановны

Родственники забрали Галину Ивановну домой, обратились в полицию и Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

Сама Екатерина Трошина в разговоре с нами накануне первой публикации уверяла, что не била Галину Ивановну, а та сама упала. По поводу связывания объяснила, что это вынужденная мера: якобы бабушка вела себя буйно и мешала спать другим. Также она отметила, что все остальные постояльцы пансионата спокойные.

Вторая пострадавшая

Судя по всему, Галина Ивановна — не единственная пострадавшая. Мы получили еще одну запись, сделанную в стенах этого пансионата в Малахитовом переулке. Голос на ней тот же, что и на первой записи, которую E1.RU уже публиковал. Видимо, это голосовое сообщение также было адресовано какой-то сотруднице заведения.

Еще одна запись, сделанная в стенах этого пансионата в Малахитовом переулке Источник: читатель E1.RU

Что было на второй записи Да я просто не сплю, извини, что тебе теребонькаю на ночь глядя. [Называет имя постоялицы] тоже агрессирует. Я тоже с ней маленько сегодня [поскандалила]… Ну как… Тут дело не в драке… Она махается руками, [говорит мне]: «Ты че делаешь-то? Ты че?» Я говорю: «Ниче!» И всё, как закинула ее. Она такая нагловастая, ага. Значит, не зря вот в том пансике сказали, что она ударила кого-то. Ну вот, есть у нее такое. Ну эта, знаешь, махает как мельница… Ей обязательно, обязательно давай [видимо, какой-то препарат]. Иначе вы вспотеете, она дерется, она перевернула все тарелки, сегодня у нас такое было. Это [нецензурная брань], она агрессирует. Я сегодня с психу ей [нецензурная брань], я ей: «Ах ты, сука, сука», говорю, ну я ей ложкой по башке дала. Ну бить же нельзя их. Я ей как впечатала ложкой. И Таня это видела [называет фамилию, видимо, другой постоялицы]. Я ей: «Это нужно для дела!» Она: «У-у-у» [видимо, неразборчивая реакция постоялицы]. Ну то есть даже Таня мне пыталась объяснить, что это правильно. Всё. Она опрокинула все тарелки. Короче, я ей ложкой в лоб [нецензурно] дала. Не знаю, будет фофан завтра или нет. Мне [нецензурная брань]. Блин, прикинь, она мне, блин, руку прокусила (смех) своими зубами, ну так, маленько потрепала. Ну не буду же я ее по зубам бить. Ну ложкой в лоб получит. Говорю: «Господи, ты не ходишь, ты еще ногами пинаешься, руками че-то махаешься, тебе че надо-то, дура ты ненормальная?»

«Бабушки хоть как-то пытаются защититься»

Мы попросили прокомментировать эту дикую ситуацию врача-невролога, руководителя клиники реабилитации Ирину Волкову. У нее многолетний опыт работы, в том числе и с пациентами с деменцией в государственных учреждениях.

— Ужасная история! Я не знаю, чей голос на той записи, не знаю, что это за пансионат, но надеюсь, этот человек понесет наказание по закону. Я выскажусь как врач. Всё, что мы видим в этой истории, вызывает серьезную тревогу с медицинской и профессионально-этической точек зрения. Пожилой человек, независимо от возраста, диагноза и особенностей поведения, не может становиться объектом насилия. Связывание, нанесение ударов, грубое обращение и унижение недопустимы ни при каких обстоятельствах. Больные с деменцией, бывает, речь не понимают, но всё чувствуют, все эмоции: раздражение, злобу, агрессию. Они очень хорошо понимают, улавливают. Доброе отношение чувствуют так же, как и плохое. На записи слышно: «Она руками, ногами машет». Бабушки, видимо, хоть как-то пытаются защититься, это единственный способ для них.

На фото вот такие уютные, просторные комнаты, но на реальном снимке, который нам прислали родные, кровати стоят впритык Источник: Пансионат «Наши добрые руки» / Vk.ru

— После первой публикации встречались комментарии, которые объясняли такое поведение сотрудницы профессиональным выгоранием…

— Скажу прямо: заколебали оправдывать всё выгоранием! Знаете, что такое выгорание? Выгорание — это когда физические, эмоциональные, интеллектуальные силы на нуле. И когда идет выгорание, то вообще проводится профессиональная экспертиза, можешь ты работать или не можешь. Вопрос, проходили ли вообще сотрудники этого частного заведения профосмотр. Вы с людьми вообще имеете право работать?!

Отдельно Ирина Геннадьевна высказалась по поводу связывания и условий пребывания:

— Меры физического стеснения могут быть только в стационарах. В психиатрическом, например, или в отделениях реанимации. Они применяются только по строгим медицинским показаниям, под постоянным контролем врача. Не больше двух часов, при этом ведется журнал мер физического стеснения. Это не может быть способом наказания, подавления неудобного поведения или облегчения работы персонала.

Что мы видим на фото: они бабушку даже связали неправильно, перетянули руки, ноги согнули в коленях! Это недопустимо. Ирина Волкова врач-невролог

— Вот такая неправильная фиксация, особенно в вынужденном положении с согнутыми и связанными ногами, может привести к серьезным последствиям: нарушению кровообращения, риску тромбообразования, повреждению кожи и мягких тканей, образованию пролежней, болевому синдрому и ограничению подвижности суставов. Фиксация рук, как на этом фото, также чревата травмами и повреждением кожных покровов. На том снимке, кстати, еще много нарушений санитарных норм — то, что мне сразу бросилось в глаза. Даже то, как стоят кровати. Они состыкованы, а должно быть шесть метров на кровать по стандарту. С кровати в любую сторону у пациента должна быть возможность сесть, также с любой стороны должен быть подход к пациенту. А еще постояльцы лежат на матрасах без постельного белья! Какая-то женщина вообще прямо на медицинской клеенке. Это что за отношение к людям?!

Большие вопросы у врача-невролога вызвала и организация медикаментозного лечения: в пансионат, у которого нет медицинской лицензии, приходил платный психиатр и назначал препараты, которые применяют при серьезных психиатрических диагнозах, сопровождаемых психозами.

— На основании какого обследования и каких медицинских показаний они были назначены, было ли получено необходимое согласие и соответствовала ли терапия состоянию пациентки? Деменция, снижение интеллекта и психоз — это разные вещи. Такие препараты могут вызывать выраженную сонливость, заторможенность, нарушения координации и повышать риск падений. Или, наоборот, обратную реакцию — перевозбуждение. Назначение и изменение схемы лечения должны осуществляться компетентным медицинским специалистом с учетом состояния конкретного человека и только под контролем врача. Уход за человеком — это прежде всего ответственность за его жизнь, здоровье и человеческое достоинство.

Мы обязательно будем следить за расследованием возможных преступлений и нарушений со стороны руководства этого частного пансионата.