Корпоративы только для своих или уместно взять с собой вторую половинку, даже если она/он не знает коллег? Делитесь мнением в комментариях Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В преддверии череды новогодних корпоративов в Сети появились споры по поводу того, должны ли сотрудники брать с собой на праздник своих возлюбленных. Пока одни уверенно заявляют, что никуда без своих вторых половинок не ходят, другие искренне не понимают, зачем на праздник, где собрался коллектив, брать чужих. И дело даже не в страхе потерять лицо перед малознакомыми людьми, а в уместности появления таких гостей на мероприятии для коллег.

Мы решили разобраться, кто прав. Ответ вас точно удивит.

— Чаще всего, если в приглашении прямо не указано: «+1» (ваш партнер), этикет рекомендует приходить одному. Корпоратив — это, по сути, продолжение вашей профессиональный деятельности, и вы представляете там себя как профессиональную единицу. Это не просто выход в ресторан с друзьями. Цель таких мероприятий укрепить командный дух, дать возможность коллегам пообщаться в непринужденной обстановке. К слову, этикет запрещает романтические отношения на рабочем месте. Во избежание неловкостей лучше всего уточнить информацию у HR или организаторов мероприятия, формат и открытость мероприятия всегда определяется внутренней политикой компании, — комментирует Анастасия Анохина, преподаватель этикета, руководитель академии стиля и этикета.

Тем не менее эйчары говорят, что всё зависит от концепции организованного компанией мероприятия. Например, существуют фирмы, которые превращают корпоратив в так называемый семейный праздник. Правда, выглядит обычно он не как банкет, а насыщенный разными активностями день.