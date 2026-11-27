Автомобиль «Киа-Стингер», принадлежащий иерею Алексию Гончарову Источник: ГУ МВД России по Воронежской области / Telegram

Молодая автомобилистка и звезда TikTok Анна Глушко погибла в ДТП с главным «турбобатюшкой» страны иерем Алексием Гончаровым. Его машина вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем девушки. Всё, что известно об этой трагедии, — в материале.

Что случилось

Авария произошла еще на 6-м км автодороги Бобров — Верхний Икорец — Ильича в Воронеже. Тогда водитель автомобиля «Киа-Стингер», 40-летний житель Воронежа (иерей Алексий Гончаров), выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Опель-Астра», за рулем которой была 22-летняя девушка и звезда TikTok Анна Глушко.

В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм. В машине с Глушко был 20-летний пассажир, он самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщают наши коллеги из Voronezh1.ru.

Теперь священнику может грозить до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до 4 лет. Водителя также лишат прав на срок до 3 лет.

При этом смягчающими обстоятельствами могут стать признание вины, компенсация ущерба родственникам погибшей, содействие следствию и отсутствие прошлых серьезных нарушений ПДД. В этом случае священник может получить условный срок или минимальный период заключения.

«Я действительно был участником, был за рулем, но моя вина еще не доказана», — рассказал отец Алексий Voronezh1.ru.

Священник с момента аварии пытается связаться с родными девушки. Однако пока ничего не вышло.

«Поэтому хочу воспользоваться могучей силой интернета — с надеждой, что мое сообщение дойдет до адресата. Прежде всего хочу сказать, что я очень сочувствую невосполнимой потере: я сам отец четверых детей, и моим самым большим кошмаром является мысль, что от этого [гибели] никто не застрахован. Выражаю всем родственникам сожаление и глубокое соболезнование. Есть намерение всеми доступными способами оказать всяческую моральную и материальную поддержку, чтобы хоть как-то компенсировать боль из-за этого несчастного случая», — говорит он в обращении, опубликованном в соцсетях.

При этом на время следственных действий его отстранили от священнослужения. Это произошло сразу на следующий день после аварии.

Кто такой отец Алексий

Алексий не только священник, но также и силач. На его счету становые тяги, от которых захватывает дух: 245 кг в трех повторениях прямо на фоне Покровского собора, 200 кг одной рукой на спортивном форуме в Самаре, а в личном активе — и все 325 кг.

Также он служил в единственном храме Воронежской области, где проводят службы для людей с ограниченными возможностями. В нем установлены тактильные иконы, а Священное Писание читают на языке жестов.

Уже несколько лет он возглавляет спортивное движение «Турбо-Русич», доказывая, что духовная и физическая сила идут рука об руку. Подробнее о священнике и его рекордах можно узнать в этом материале.

Что известно о погибшей звезде TikTok

Настоящая фамилия погибшей в ДТП девушки — Глущенко. Она была блогером и в TikTok записывала юмористические ролики.

У Анны было больше полумиллиона поклонников. На ее канал в TikTok подписаны 565,5 тысячи человек, а публикации девушки собрали почти 11 миллионов лайков.

Однако с 2024 года она перестала вести свою юмористическую страничку. Но девушка оставила след в сердцах своих фанатов, они помнят ее до сих пор. Узнав о трагедии, поклонники скорбят, пересматривают ролики и пишут комментарии.

Блогер Аня Глушко погибла в ДТП с воронежским «турбобатюшкой» Алексеем Гончаровым Источник: Никита Егоров / Городские медиа