Инсулина могло хватить не всем: чиновницу депздрава оштрафовали за нарушения в закупках лекарств

В Ярославле доказали вину чиновницы областного департамента здравоохранения в грубых нарушениях при закупках инсулина для льготников на 2019 год. Делом занимались антимонопольщики, выяснив, что за документацию по аукциону отвечала заместитель директора департамента Надежда Корзина.

Одним из нарушений в документах было то, что не указывалось количество закупаемых препаратов и устройств — шприцов-ручек.

— Впоследствии это могло привести к ущемлению прав граждан, которым полагается данный препарат, вплоть до неосуществимости своевременного получения и использования препарата, поскольку количество закупленных шприц-ручек могло не совпасть с количеством нуждающихся в приспособлении, — рассказал руководитель УФАС по Ярославской области Иван Паутов.