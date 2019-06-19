Инсулина могло хватить не всем: чиновницу депздрава оштрафовали за нарушения в закупках лекарств

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В аукционе от департамента Ярославской области были серьёзные нарушения
Вину заместителя директора областного департамента Надежды Корзиной доказали в суде
Фото: правительство Ярославской области
В Ярославле доказали вину чиновницы областного департамента здравоохранения в грубых нарушениях при закупках инсулина для льготников на 2019 год. Делом занимались антимонопольщики, выяснив, что за документацию по аукциону отвечала заместитель директора департамента Надежда Корзина.
Одним из нарушений в документах было то, что не указывалось количество закупаемых препаратов и устройств — шприцов-ручек.
— Впоследствии это могло привести к ущемлению прав граждан, которым полагается данный препарат, вплоть до неосуществимости своевременного получения и использования препарата, поскольку количество закупленных шприц-ручек могло не совпасть с количеством нуждающихся в приспособлении, — рассказал руководитель УФАС по Ярославской области Иван Паутов.
Также в закупках не был указан сам факт, что лекарства предназначены для безвозмездной передачи ярославцам, то есть предназначались бесплатно для льготников. Чиновница пыталась обжаловать штраф в суде, но правосудие встало на сторону антимонопольщиков, оставив вину за заместителем директора департамента.
— Поскольку заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в силу своего должностного положения должна была и могла предвидеть вредные последствия своего деяния, списать на малозначительность ее проступок нельзя. Увеличение срока заключения контракта в связи с проверкой было неизбежно, поскольку в данном случае выявленное нарушение оказалось существенным и не позволило бы оформить заявку должным образом, — добавили в УФАС.
Административное наказание, которым отделалась чиновница, штраф в 3000 рублей.
Мы отправили запрос в департамент, чтобы узнать о текущей ситуации с закупками инсулина.
Поделиться
решение суда есть. надеюсь ее уволили?!
как интересно, на кону чья то жизнь, и всего лишь, штраф как какой то проказнице . Раньше за такое уже бы верхонки шила (в каком нибудь цеху при колонии)
Без инсулина диабетик может умереть. Может привлечь эту тётку на попытку умышленно го убийства? Или она тоже из родни охранника?
3 тыс штраф )))) Показуха , рейтинг путина вы этим не подняли .