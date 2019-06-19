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Инсулина могло хватить не всем: чиновницу депздрава оштрафовали за нарушения в закупках лекарств

В аукционе от департамента Ярославской области были серьёзные нарушения

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Вину заместителя директора областного департамента Надежды Корзиной доказали в суде 

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле доказали вину чиновницы областного департамента здравоохранения в грубых нарушениях при закупках инсулина для льготников на 2019 год. Делом занимались антимонопольщики, выяснив, что за документацию по аукциону отвечала заместитель директора департамента Надежда Корзина.

Одним из нарушений в документах было то, что не указывалось количество закупаемых препаратов и устройств — шприцов-ручек.

— Впоследствии это могло привести к ущемлению прав граждан, которым полагается данный препарат, вплоть до неосуществимости своевременного получения и использования препарата, поскольку количество закупленных шприц-ручек могло не совпасть с количеством нуждающихся в приспособлении, — рассказал руководитель УФАС по Ярославской области Иван Паутов. 

Также в закупках не был указан сам факт, что лекарства предназначены для безвозмездной передачи ярославцам, то есть предназначались бесплатно для льготников. Чиновница пыталась обжаловать штраф в суде, но правосудие встало на сторону антимонопольщиков, оставив вину за заместителем директора департамента. 

— Поскольку заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в силу своего должностного положения должна была и могла предвидеть вредные последствия своего деяния, списать на малозначительность ее проступок нельзя. Увеличение срока заключения контракта в связи с проверкой было неизбежно, поскольку в данном случае выявленное нарушение оказалось существенным и не позволило бы оформить заявку должным образом, — добавили в УФАС. 

Административное наказание, которым отделалась чиновница, штраф в 3000 рублей. 

Мы отправили запрос в департамент, чтобы узнать о текущей ситуации с закупками инсулина.

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ТЕГИ

инсулинбюджетные закупки

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
19 июн 2019 в 10:29

решение суда есть. надеюсь ее уволили?!
как интересно, на кону чья то жизнь, и всего лишь, штраф как какой то проказнице . Раньше за такое уже бы верхонки шила (в каком нибудь цеху при колонии)

Гость
19 июн 2019 в 10:30

Без инсулина диабетик может умереть. Может привлечь эту тётку на попытку умышленно го убийства? Или она тоже из родни охранника?

Гость
19 июн 2019 в 10:27

3 тыс штраф )))) Показуха , рейтинг путина вы этим не подняли .