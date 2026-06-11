В ярославских поликлиниках убрали регистратуры. Что об этом известно

Вместо регистратур в поликлиниках будут работать администраторы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских поликлиниках убрали регистратуры. Теперь на вопросы пациентов будут отвечать администраторы — новая должность, которую ввели в медицинских учреждениях региона.

«Очень часто люди теряются, когда заходят в поликлинику. Регистратур теперь как таковых нет. Есть информационные стойки, — рассказала на заседании Ярославской областной думы по здравоохранению и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко 10 июня 2026 года. — Я вчера объехала большинство поликлиник Ярославля, везде нас встречает администратор. Мы очень постарались, чтобы это был человек, который первый начнёт улыбаться и хотя бы доброжелательно встретит пациента. Он ответит на все непонятные вопросы. Должность администратора введена во всех поликлиниках».

Кроме того, на каждом этаже медучреждения поставили сестринские посты.

«Медсестра в кабинете больше не сидит. Она помогает пациенту дойти до кабинета, может измерить давление, объяснить, что непонятно. Это нововведение необходимо, чтобы избежать очередей», — объяснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Напомним, что в Ярославской области отказались от бумажных медкарточек. Переход на электронную систему прошел в начале 2025 года.

Редакция 76.RU направила запрос в региональное Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, как и между кем были перераспределены функции регистратур. В частности, речь идёт о записи на приём к врачу, оформлении и заверении справок, выдаче стат-талонов и других обязанностях.