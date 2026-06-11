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В ярославских поликлиниках убрали регистратуры. Что об этом известно

Рассказываем, кто теперь будет консультировать пациентов

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Вместо регистратур в поликлиниках будут работать администраторы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместо регистратур в поликлиниках будут работать администраторы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо регистратур в поликлиниках будут работать администраторы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских поликлиниках убрали регистратуры. Теперь на вопросы пациентов будут отвечать администраторы — новая должность, которую ввели в медицинских учреждениях региона.

«Очень часто люди теряются, когда заходят в поликлинику. Регистратур теперь как таковых нет. Есть информационные стойки, — рассказала на заседании Ярославской областной думы по здравоохранению и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко 10 июня 2026 года. — Я вчера объехала большинство поликлиник Ярославля, везде нас встречает администратор. Мы очень постарались, чтобы это был человек, который первый начнёт улыбаться и хотя бы доброжелательно встретит пациента. Он ответит на все непонятные вопросы. Должность администратора введена во всех поликлиниках».

Кроме того, на каждом этаже медучреждения поставили сестринские посты.

«Медсестра в кабинете больше не сидит. Она помогает пациенту дойти до кабинета, может измерить давление, объяснить, что непонятно. Это нововведение необходимо, чтобы избежать очередей», — объяснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Напомним, что в Ярославской области отказались от бумажных медкарточек. Переход на электронную систему прошел в начале 2025 года.

Редакция 76.RU направила запрос в региональное Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, как и между кем были перераспределены функции регистратур. В частности, речь идёт о записи на приём к врачу, оформлении и заверении справок, выдаче стат-талонов и других обязанностях.

Как вам это нововведение?

Хорошая идея, на одно место с очередями меньше
Мне кажется, от этого будет только больше хаоса в работе поликлиник
Затрудняюсь ответить
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Регистратура Поликлиника
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Комментарии
4
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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43 минуты
На примере этой дамы и губера видны последствия отрицательного отбора.
Гость
37 минут
Г-жа Можейко гарантирует, что любая бабушка, объезжая поликлиники, встретит такой же радушный прием, как «министр» местного здравоохранения? Или бабулечке на входе надо будет произносить сакраментальную фразу «я от Марии Евгеньевны Можейко», чтобы её с порога не послали, т. к. «явочек нет»?
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Гость
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