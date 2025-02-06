В ярославских поликлиниках будут по-новому оформлять медкарты: что изменится

Медучреждения Ярославской области переходят на единую информационную систему. Об этом 6 февраля сообщили в правительстве региона.
— Все бумажные карты будут иметь отсканированные электронные аналоги. Единая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь. Пациенты могут лечиться в разных больницах и не собирать для каждой отдельный комплект справок. Все документы можно получить на «Госуслугах» в разделе «Мое здоровье», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Переход на новый формат работы должен завершиться уже к концу месяца.
По информации властей, цифровизация поможет автоматизировать запись к врачам, выписку электронных рецептов, листов нетрудоспособности и другие процессы.
Сейчас врачи проходят необходимое обучение. Курс уже завершили около 4 тысяч медиков — это 95% от планируемого числа.
Также в правительстве напомнили, что прошедшим диспансеризацию жителям региона будут выдавать новый сертификат «Яздоров». Он даст право пациентам бесплатно получить платные медицинские услуги в том медучреждении, где была пройдена диспансеризация, на сумму в 1000 рублей (в прошлом году «цена» сертификата составляла 500 рублей).