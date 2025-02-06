В ярославских поликлиниках будут по-новому оформлять медкарты: что изменится

Поликлиники и больницы Ярославской области переводят на единую информационную систему Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Медучреждения Ярославской области переходят на единую информационную систему. Об этом 6 февраля сообщили в правительстве региона.

— Все бумажные карты будут иметь отсканированные электронные аналоги. Единая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь. Пациенты могут лечиться в разных больницах и не собирать для каждой отдельный комплект справок. Все документы можно получить на «Госуслугах» в разделе «Мое здоровье», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Переход на новый формат работы должен завершиться уже к концу месяца.

По информации властей, цифровизация поможет автоматизировать запись к врачам, выписку электронных рецептов, листов нетрудоспособности и другие процессы.

Сейчас врачи проходят необходимое обучение. Курс уже завершили около 4 тысяч медиков — это 95% от планируемого числа.