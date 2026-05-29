Здоровье В Ярославской области ищут подрядчика для строительства новой поликлиники

В Ярославской области ищут подрядчика для строительства новой поликлиники

Что известно о будущем объекте

В поселке Красный Бор построят новую поликлинику

В Ярославской области объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство новой поликлиники при Ярославской ЦРБ. Расположится объект в поселке Красный Бор.

В документации указано, что поликлиника будет рассчитана на 500 посещений за смену. На строительство дается 545 дней после заключения контракта (то есть около полутора лет).

Торги назначены на 19 июня. Максимальная цена, которую власти готовы заплатить за возведение здания и оборудования его коммунальными сетями — 508,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что поликлиника должна быть трехэтажной. На первом этаже разместятся отделения восстановительного лечения, лучевой диагностики, фильтр с двумя боксами и кабинетом врача-инфекциониста, блок неотложной помощи, центрально-стерилизационное отделение, отделение женской консультации, санитарно-бытовые помещения. Второй этаж займут терапевтическое отделение, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар, склад под лекарства, клинико-диагностическая лаборатория и бытовые помещения. На третьем этаже будут расположены кабинеты врачей-специалистов терапевтического и физиотерапевтического отделений, блок иммунопрофилактики, стоматология, помещения функциональной диагностики.

В апреле 2026 года министр здравоохранения Ярославской области Мария Можейко сообщила, что смета на строительство здания была составлена в 2021–2022 годах и сейчас уже устарела. Пришлось вносить коррективы и согласовывать новую смету с Главгосэкспертизой.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
