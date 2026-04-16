Давно обещают: в ярославском Минздраве рассказали, когда начнут строить новую поликлинику

В Ярославском округе планируют построить поликлинику Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В Министерстве здравоохранения Ярославской области назвали ожидаемые сроки начала строительства новой поликлиники в поселке Красный Бор.

По информации, озвученной 15 апреля на заседании комитета региональной думы, все крупные стройки, финансируемые из государственного бюджета, федеральные власти сдвинули на 2027–2029 годы. Это коснулось и поликлиники в Красном Бору.

Кроме того, по словам и. о. министра здравоохранения области Марии Можейко, смета на строительство, составлявшаяся в 2021–2022 годах, сейчас уже устарела.

«Цены выросли, и мы теперь в эту стоимость не вписываемся. Нам пошли навстречу, приняли наши расчеты и направили их в Главгосэкспертизу. Ведомство должно сказать, согласно ли оно с расчетами Ярославской области для увеличения стоимости строительства», — пояснила она.

Ответ Главгосэкспертизы власти ждут 17 апреля.

Если он будет положительным, то в 2026 году будет составлена новая проектно-сметная документация. А с 2027 года может начаться само строительство.

«Хотим, чтобы там было и КТ, и МРТ, и прием специалистов», — добавила Мария Можейко.

В 2024 году власти области рассказывали, что поликлиника в Красном Бору должна быть трехэтажной, площадью больше 6000 квадратных метров. Мария Можейко говорила, что в 2021–2022 годах проект оценивался в 950 миллионов. В 2024 году в правительстве уже называли сумму в 2,7 миллиарда рублей.

По проекту на первом этаже должны разместиться отделения восстановительного лечения, лучевой диагностики, неотложной помощи, два бокса, кабинет врача-инфекциониста, женская консультация, центрально-стерилизационное отделение. Второй этаж займут кабинеты терапевтов и специалистов, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория. На третьем этаже также будут кабинеты терапевтов, физиотерапевтическое отделение, блок иммунопрофилактики, стоматология, помещения функциональной диагностики.